Ein 18-jähriger Waldensteiner fuhr kurz vor 17 Uhr in Gmünd in der Hans-Reither-Gasse in Richtung Roseggergasse und wollte die Kreuzung mit der Lambert-Pöschl-Gasse geradeaus übersetzen. Zur gleichen Zeit lenkte ein 66-jähriger Gmünder seinen VW-Tiguan in der Lambert-Pöschl-Gasse in Richtung Dr. Karl Renner-Straße. Dieser wollte die Kreuzung mit der Hans-Reither-Gasse geradeaus übersetzen.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde Wagen des Waldensteiners gegen eine Straßenlaterne und einen Gartenzaun geschleudert, dabei entstand am Fahrzeug vermutlich ein Totalschaden.

Der Tiguan des Gmünders wurde im Frontbereich stark beschädigt. Die Fahrzeugbergung und Reinigung der Fahrbahn wurde von der Feuerwehr Gmünd durchgeführt.

Der 18-Jährige klagte nach dem Crash über Schmerzen im linken Schulterbereich und suchte das Landesklinikum Gmünd auf. Der Gmünder wurde nicht verletzt.