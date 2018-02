Fürs Leben soll man bekanntlich lernen, nicht für die Schule.

Zumindest zum Lernen für das Berufsleben hat die Handelsakademie Gmünd ein spannendes – und in der Form noch neues – Projekt aus der Taufe gehoben: Gleich nach den Semesterferien werden die vierten Klassen in Zusammenarbeit unter anderem mit der Wirtschafts-Uni Wien für eine ganze Woche den Unterricht sausen lassen, und stattdessen mit fachkundiger Betreuung ganze Geschäftsideen samt Business- und Wirtschaftsplänen erarbeiten.

Initiatoren dieser „Entrepreneurship-Week“ sind die Lehrer Birgit Stark und Leopold Kaufmann; sie unterrichtet die vierten Klassen in Englisch, er unterrichtet an der Übungsfirma – beide bringen als Buchhändlerin bzw. Steuer- und Unternehmensberater jede Menge eigene Praxis mit. Von ihrem eigenen Unternehmertum profitiere auch der Unterricht, sagen sie.

„Eines der Ziele ist es, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass sich unsere Schüler ihren Job auch selbst schaffen können.“ Leopold Kaufmann

„Man hat einen anderen Zugang, eine andere Erfahrung und eine andere Perspektive“, sagt Stark: „Schüler fragen oft nach, zum Beispiel über die Zeit der Unternehmens-Gründung, die Arbeitsbedingungen, den Aufwand oder den Alltag in der Selbständigkeit. Der Blick in die Praxis interessiert sie.“ Vor allem in der Übungsfirma könne die eigene Praxis sehr gut eingesetzt werden, sagt Kaufmann: „Du erzählst, was du selber erlebt hast.“

Das Projekt sei „in der Form auch in Österreich noch neu“, sagt Kaufmann. Eines der Ziele ist es laut Kaufmann, das Bewusstsein der HAK-Schüler dafür zu schärfen, „dass sie sich ihren Job auch selbst schaffen können, eine Firma gründen oder einen bestehenden Betrieb übernehmen könnten“. Letzteres wird angesichts fehlender Nachfolger in Familienbetrieben zunehmend zur Herausforderung nicht nur für die Versorgung der Bevölkerung, sondern auch für den Arbeitsmarkt – ohne Chef keine Firma und folglich keine Beschäftigten.

Gerade im Waldviertel hält Birgit Stark die Vermittlung dieser Auffassung für besonders wichtig. „Es geht darum, Mut zu machen, Ideen und Engagement zu fördern und ein Ziel vor Augen zu vermitteln“, sagt sie: Die Digitalisierung in Verbindung mit hochwertigem Breitband-Internet öffne bei uns in absehbarer Zeit große Möglichkeiten.

Gearbeitet wird zwischen 12. und 16. Februar in Dreiergruppen, wobei die Schüler ihre Geschäftsideen im Dienstleistungs- oder Produktions-Bereich schon grundsätzlich vorab genannt haben. Der Entwicklungs-Prozess wird unter anderem von Bank-Direktoren von Raiffeisen, Sparkasse und Volksbank (zum Aspekt Business-Plan) oder Uni-Professor Josef Aff (zum Thema Förderungen) begleitet, einen Tag geht es auch ins Startup-Center „Kubator“ im Access-Industrial-Park. Einen Abend lang heißt es, beim „Business Dinner“ im Hotel Sole-Felsen-Bad auch am gesellschaftlichen Parkett mit Experten und Geschäftsführern zu bestehen.

Zum Abschluss geht es in die „Drachenhöhle“

Weil der geübte Einstieg ins Unternehmertum alleine noch nicht genug ist, wird das Projekt bilingual in deutscher und englischer Sprache laufen. Für das Sprachcoaching kommt ein Native-Speaker aus dem britischen York – wo die Entrepreneurship- Week nach der Englisch-Sprachwoche im Vorjahr ihren Anfang nahm. Nach der Rückkehr habe, so Birgit Stark, der Nachdenk-Prozess begonnen, ob man die Sprachwoche in Kombination mit einem stark praxisbezogenen Unternehmens-Fokus ins eigene Haus holen könnte.

Zum Abschluss müssen die Schüler am 16. Februar ihre ausgearbeiteten Konzepte nach Vorbild der britischen Reality-Gründershow „Dragons‘ Den“ in kurzen und knackigen Präsentationen vor einer Jury bewerben. Wer weiß – vielleicht sind die Jurymitglieder aus Wirtschaft, Banken, Medien, Wirtschaftskammer und Schule dann Zeugen eines weiteren Erfolgsmodells für nächste Generationen von Lehrern, die ihren Schülern am zweiten Standbein direkt aus der Praxis berichten können.