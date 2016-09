„In der heurigen Saison konnte mit der neu sanierten Dampflokomotive Mh.4 das beliebte Nostalgieprogramm weiter ausgebaut werden. Hier finden Jung und Alt stets das passende Programm“, betont Verkehrslandesrat Karl Wilfing.

„Zahlreiche Events wie der Erdäpfelexpress sind bereits Tradition und bei vielen ein Fixpunkt im Kalender. Am Veranstaltungstag startet die Nostalgiegarnitur mit Dampflokomotive um 10:50 Uhr in Gmünd. Am Zielbahnhof erwartet die Fahrgäste der historischen Schmalspurbahn ein musikalischer Empfang“, erklärt NÖVOG Geschäftsführer Gerhard Stindl.

In Litschau wird mit der Erdäpfel-Infomeile und köstlichen Schmankerln ein buntes Programm geboten und auch für die Unterhaltung der kleinen Gäste ist gesorgt. Um 13:30 Uhr oder um 16:00 Uhr geht’s mit dem Zug retour nach Gmünd

Die Waldviertelbahn ist noch bis 26. Oktober unterwegs. Bis dahin versprechen weitere unterhaltsame Themenfahrten ein abwechslungsreiches Programm. Mehr Infos unter: www.noevog.at/veranstaltungen