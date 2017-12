„Three Peas Help Make a Difference“, das ist der Leitspruch von sechs Freunden aus aller Welt – einer Tschechin in Österreich, einer Österreicherin in Frankreich, einer Griechin in Deutschland, einer Deutschen in England, einer Französin in England und einer Tschechin in England. Sie verbindet der Ärger über die Notlage vieler tausend Menschen, die unter Kriegswirren leiden mussten.

Die Tschechin in Österreich aus dem Sextett ist Lenka Seyerova, in Gmünd lebend und immer schon mit einer sozialen Ader ausgestattet. Als im Sommer 2015 die große Flüchtlingswelle kam, war sie gerade mit ihrem Mann und ihrer Tochter in England. Womöglich änderte die Kombination aus eigenem Reisen und der Flucht anderer Menschen, die ihr Leben, Familie, Freunde und Job hinter sich lassen mussten, ihr Leben. Den letzten Ausschlag gab, wie sie sagt, der Dokumentarfilm „Idomeni“ des Publizisten Norbert Blühm, der an der griechisch-mazedonischen Grenze eine Nacht im Gatsch neben 15.000 auf die Öffnung der Grenze wartenden Menschen verbrachte. „Schäm dich Europa“ waren danach seine Worte, die sich Seyerova einprägten: „Ich habe geweint, wie ich den Film gesehen habe.“

Zwei Wochen später war sie am Weg, um dort zu helfen und zu verändern. „Hot Food Idomeni“ wurde gegründet, täglich wurden rund 5.000 Portionen Essen ausgegeben – alles auf freiwilliger Basis ohne Hilfe vom Staat; ein weiterer Anstoß, sich noch mehr ins Zeug zu legen. Im April 2017 wurde schließlich „Three Peas Help Make A Difference“ in England als Wohltätigkeits-Organisation anerkannt, die inzwischen unter anderem auch von Schriftstellerin Elizabeth Laird (Welcome to Nowhere) oder Autor Axel Scheffler (Der Grüffelo) unterstützt wird.

Ziel sei es, Geflüchteten „moralische und finanzielle Unterstützung, Führung, Mitgefühl und ein verständnisvolles Herz“ zu bieten, sagt Seyerova: „Der Gedanke an die Familien ohne Hoffnung, die auf unbestimmte Zeit in schmutzigen, kalten Flüchtlingslagern stecken bleiben, bricht uns das Herz.“

Drei Wochen wurde nun in Gmünd für die griechische Insel Lesbos gesammelt, wo von 8.500 infolge des EU-Türkei-Abkommens gestrandeten Flüchtlingen in viel zu kleinen Zeltlagern die Rede ist. Mit einem Flugblatt wurde auf die Aktion aufmerksam gemacht, auch der Verein „Gmünd hilft“ unterstützte.

Koordinator soll Güter gerecht verteilen

Spenden wurden in der früheren Bobbin-Fabrik in Gmünd zwischengelagert, wo auch von in Gmünd lebenden Flüchtlingen geholfen und sortiert wurde. Das Transport-Unternehmen Schnabl stellte kostenlos Lagerraum und den Staplerfahrer zum Verladen der Paletten zur Verfügung. „Wir helfen gerne“, sagte Prokurist Patrick Koppensteiner beim Abtransport. Am Morgen des 15. Dezember hat sich der „Three Peas Truck“ mit 34 Euro-Paletten auf nach Lesbos gemacht. Dort soll die Lieferung durch einen Koordinator gerecht verteilt werden.

„Das Wichtigste ist, dass die Menschlichkeit auf unserem Planeten aufrecht bleibt“, mahnt Lenka Seyerova: „Wir sollen zusammen halten.“ Im Februar soll die nächste Sammlung starten. Der Aufruf wird auf Geschirrspüler und Gläser zielen.