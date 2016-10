Erst im Jänner 2013 wechselte die Steuer- und Unternehmensberater-Kanzlei WWV-Group als nun eigenständige GmbH von Schrems nach Gmünd, dreieinhalb Jahre später macht das rasante Wachstum bereits eine Vergrößerung des Firmensitzes notwendig: Die Kanzlei in der Bahnhofstraße 4 wächst in den nächsten Wochen um eine Etage in die Höhe.

Der bis vor Kurzem noch bewohnt gewesene erste Stock des Gebäudes wird derzeit komplett neu eingerichtet. Auf 160 m 2 werden vier Büroräume und ein Besprechungszimmer geschaffen. Dazu stehen eine Küche und eine große Terrasse zur Verfügung. An die 50.000 Euro nehmen die Geschäftsführer Harald Buchhöcker und Leopold Kaufmann für die Adaptierungen in die Hände, nachdem sie schon zuvor 268.000 Euro in den Aufbau des Standortes der früheren Drogerie Fürnkranz investiert hatten.

Ressourcen für die Weiterentwicklung

Die Aufträge für die Arbeiten wurden an eigene Klienten vergeben, genauso wie die Arbeiten für den vor dem Gang an die Öffentlichkeit stehenden neuen Firmenauftritt mit neuem Logo, neuer Homepage und neugestalteter Glasfassade. Immerhin sind die Klienten auch der Hauptgrund für die räumliche Expansion: Der Kundenstock hat sich laut Buchhöcker in drei Jahren auf annähernd tausend Klienten in allen Teilen des Waldviertels und im Großraum Wien (wo ein eigenes Büro betrieben wird) verdoppelt. Damit ging auch die Verdoppelung der Belegschaft von zehn Beschäftigten im Jahr 2013 auf nun 20 Mitarbeiter einher. Heute ist WWV die größte eigenständige Kanzlei im Waldviertel.

Sechs Mitarbeiter werden Ende Oktober in den ersten Stock übersiedeln können, zugleich erhält der als selbstständiger Kooperationspartner zum Team gestoßene Christian Gaugusch ein erstes WWV-Büro. Buchhöcker: „Mit der Erweiterung schaffen wir Raum für das Team und zugleich Reserven für eine weitere personelle Aufstockung in den nächsten Jahren.“

Das Team wächst großteils durch gezielte Anwerbung von Schülern der Handelsakademie, wo Kaufmann in fünf Wochenstunden auch an der Übungsfirma unterrichtet. „Dort siehst du, was junge Leute wirklich können“, sagt er: „Wir investieren dann durch interne und externe Schulungen sehr stark in die Ausbildung, fördern aber auch die Zusammengehörigkeit intensiv.“ Kein Mitarbeiter habe sich bisher aus freien Stücken von WWV verabschiedet.