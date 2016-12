Großer Andrang herrschte am 1. Dezember bei der Sondervorstellung von „Nebel im August“ im Gmünder Stadtkino – der in allen drei Sälen zugleich vorgeführte Film zog 260 Besucher an.

„Nebel im August“ wurde im Sommer 2015 wie berichtet auch im Schloss Schwarzenau gedreht und erzählt die Geschichte des Ernst Lossa, der 1944 Opfer des mörderischen Euthanasie-Programms der Nationalsozialisten wurde. Der Film erzählt vom Anderssein, vom Nicht-Funktionieren – und wie eine Gesellschaft damit umgeht. Er ist ein Plädoyer für die Buntheit und Vielfalt des Lebens – und für den Mut, diese Vielfalt zu schützen und zu erhalten.

"Unglaublich berührend"

Dies war auch der Grund, warum der Rotary Club Weitra den Vorschlag von NÖN-Mitarbeiterin Helma Meierhofer aufgegriffen hat, diesen Film auch ins Waldviertel zu bringen. Der Rotary Club Weitra setzt sich durch verschiedene Aktionen für die Verbesserung der gesellschaftlichen Akzeptanz und Integration von Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein – unter anderem mit der Beteiligung am Host-Town-Programm der Special Olympics World Winter Games im März 2017 (die NÖN berichtete).

Die Reaktionen auf „Nebel im August“ im Stadtkino waren überwältigend. Unglaublich berührend sei der Film, war von Besuchern im Anschluss zu hören. Und: Es sei beklemmend zu sehen, wie eine Gesellschaft unter fragwürdiger Ideologie funktionieren könne.

Ins reguläre Programm übernommen

Durch die große Nachfrage nahm Kinobetreiberin Julia Gaugusch-Prinz den Film am vorigen Wochenende prompt ins reguläre Programm in den Kinos Zwettl und Gmünd auf.

Nach dem NÖN-Gewinnspiel gratis mit dabei waren Johann Koppensteiner aus Weißenalbern, Jenifer Lassnig (Großdietmanns) und der Gmünder Martin Schwingenschlögl.