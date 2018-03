Landesrat Ludwig Schleritzko und Ivana Stràskà, Kreishauptfrau von Südböhmen, informierten am Montag bei einem Pressegespräch im Landesklinikum Gmünd über den weiteren Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich. In diesem Zusammenhang wurde auch der Startschuss für das Projekt „Healthacross for future“ gegeben.

Auch stationäre Behandlungen für tschechische Patienten geplant

Seit Beginn des Pilotprojekts "Healthacross" im Februar 2013 wurden im Landesklinikum Gmünd rund 4.900 tschechische Patientinnen und Patienten ambulant behandelt. Nun soll das Angebot um die stationäre Behandlung erweitert werden.

Landesrat Ludwig Schleritzko & Kreishauptfrau Ivana Straska | NLK Burchhart

„Das Leistungsspektrum wird nach einer umfangreichen Analyse und Gesprächen mit den beteiligten Organisationen in Südböhmen festgelegt. In erster Linie werden im Landesklinikum Gmünd Akutfälle behandelt, wie beispielsweise Blinddarmentzündungen oder Knochenbrüche. Aber auch geplante Operationen werden durchgeführt. Notfälle werden selbstverständlich immer behandelt. Wir sind zuversichtlich, noch heuer die ersten stationären Patientinnen und Patienten aus Tschechien zu versorgen“, hob der Landesrat hervor.

Grenzüberschreitendes Gesundheitszentrum soll entstehen

„Weiters werden wir das EU-weit erste grenzüberschreitende Gesundheitszentrum installieren“, kündigte Schleritzko an. „Gesundheits-Experten aus beiden Regionen werden gemeinsam, unter einem Dach zusammenarbeiten und sowohl niederösterreichische als auch tschechische Patienten versorgen."

Das Gesundheitszentrum soll ein breites Leistungsangebot abdecken von Gesundheitsvorsorge, über die Behandlung durch praktische Ärzte, Fachärzte, Pflegeexperten, Therapeuten bis hin zu Räumlichkeiten für Schulungen und Veranstaltungen.

„Die genaueren Planungen starten heute und sind Teil des Projekts, das auch von der Europäischen Union mitfinanziert wird", so Schleritzko. Man sei zuversichtlich, im kommenden Jahr mit dem Bau des Gesundheitszentrums starten zu können und die ersten Patienten aus Niederösterreich und Südböhmen voraussichtlich im Frühjahr 2020 behandeln zu können.

Gmünds Bürgermeisterin Helga Rosenmayr, Landesrat Ludwig Schleritzko, Kreishauptfrau Ivana Straska und der Bürgermeister von Ceské Velenice Jaromír Slíva | NLK Burchhart

Durch Verhandlungen wolle man sicherstellen, dass die Kosten für die stationäre Behandlung und die Kosten für die Behandlung im Gesundheitszentrum direkt von den tschechischen Versicherungen übernommen werden, wie es auch bei den ambulanten Behandlungen der Fall ist.

Die Kooperation über die Grenze hinweg bringe auch eine bessere Auslastung und Nutzung vorhandener Ressourcen, so Schleritzko. „Damit haben wir mehr Wertschöpfung und sichern Arbeitsplätze in der Region. Zukünftig sollen natürlich auch Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher verschiedene Gesundheitsangebote in Südböhmen freiwillig in Anspruch nehmen können."

Mehr dazu