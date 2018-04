Betroffen sind der Kindergarten Dietmanns und zuletzt auch ein Kompressorhaus der Firma Agrana an der B41, in der Nähe der sogenannten „Stinkteiche“. In beiden Fällen wurde die Hausfassade mit dem Schriftzug „ACAB“ („All Cops Are Bastards“) verunstaltet. Beim Kompressorhaus wurde auch noch ein grünes Symbol an die Wand gesprüht.

Der Tatzeitraum lag vermutlich in den Osterferien.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Gmünd ersucht um Hinweise, die selbstverständlich auch vertraulich behandelt werden, unter der TelNr. 059133-3400.