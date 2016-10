GroÃŸdietmanns

Sein Beifahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, er wurde ins Landesklinikum Gmünd eingeliefert.

Das Leichtkraftfahrzeug fuhr gegen 13.23 Uhr von Wielands in Richtung B 41. Bei der Bahnkreuzung in der Nähe des Arzthauses in Großdietmanns passierte der folgenschwere Unfall.

Das Leichtkraftfahrzeug und der Zug der Waldviertelbahn krachten zusammen. Laut Polizei sind keine Insassen der Waggons verletzt worden. Der Zug konnte seine Fahrt fortsetzen.