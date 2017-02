Zeno Stanek übernimmt ab heuer wieder die Intendanz im Herrenseetheater Litschau von Margit Mezgolich, die vier Jahre lang als künstlerische Leiterin und Regisseurin in Litschau fungiert hat.

Mezgolich, die ihre Zeit in Litschau als „spannende und anregende“ bezeichnet, nimmt wegen beruflicher Pläne, aber auch privater Gründe nach einer „amikalen Trennung“ ihren Hut: „Ich habe viele Anfragen als Autorin vorliegen. Es war aber auch hart, über den Sommer von meinen Kindern getrennt zu sein.“ Aber, so Mezgolich: „Dass heißt nicht, dass ich nicht auch künftig künstlerisch in Litschau aktiv sein werde.“

Denn ihr Vorgänger und Nachfolger Stanek präsentierte bereits interessante Zukunftspläne für den Theater-Standort Litschau, die auch Mezgolich an eine positive Theaterzukunft in Litschau glauben lassen.

Margit Mezgolich wird auch künftig künstlerisch in Litschau agieren. | Johannes Bode

Ab der Saison 2018 will Stanek in Litschau „einen anderen Weg gehen“, wie er gegenüber der NÖN sagt. So ist geplant, im August ein zehntägiges Theaterfestival mit täglich wechselnden Produktionen zu etablieren, das sich das Konzept des Schrammelklangfestivals zum Vorbild nimmt. Dabei will man der Litschauer Linie mit Erst- und Uraufführungen abseits des typischen Sommertheater-Klischees die Gratwanderung zwischen Unterhaltung und anspruchsvollem, zeitgenössischem Theater zu schaffen, treu bleiben.

So ist es geplant, Produktionen zeitgenössischer Stücke aus dem gesamten deutschsprachigen Raum nach Litschau zu holen. Da es sich dabei um Fremdproduktionen handelt, wird das Festival auch nicht mehr Teil des NÖ Theaterfestes sein.

„Kakanisches Stück“ soll 2017 Publikumshit sein

Das Schrammelklangfestival sei laut Stanek der Beweis, dass es gelingen könne, fernab von Ballungsräumen ein Programm zu bieten, das Gäste aus der Ferne anlocken kann. Zwar werde man mit dem Theaterfestival nicht „diese Wahnsinnsgröße des Schrammelklangs“ erreichen, sagt Stanek, ein wichtiger Kulturimpuls „am Puls der Zeit“ für Litschau und die gesamte Region könne aber gelingen.

Zeno Stanek übernimmt wieder die Theater-Intendanz in Litschau. | K. Satzinger

Heuer wird vom 10. bis 15. August das Stück „Kaiser Joseph und die Bahnwärterstochter“ von Fritz von Herzmanovsky-Orlando aufgeführt. Dieses vergnügliche Stück weist mit Christa Schwertsik, Julia und Katharina Stemberger eine prominente Besetzung auf. Die drei schlüpfen in über 50 Rollen und werden von Kurt Schwertsik als Erzähler begleitet. Die „kakanische“ Groteske mit augenzwinkerndem Blick auf die Kaiserzeit rund um die Bahnwärterstochter Inozentia Zwölfaxinger in Wutzelwang am Wutzel und ihre Begegnung mit Kaiser Joseph soll ein musikalischer Publikumsspaß werden.