Anfang Jänner 2017 hatte Bürgermeister Martin Bruckner (ÖVP) wie berichtet erstmals öffentlich über die Vision zum Bau von einer oder zwei fixen Hallen am aktuellen Gelände der BIOEM in Großschönau mit mehr als 20.000 Besuchern pro Jahr gesprochen.

Mit der Siegerehrung der „proHolz Student Trophy 2018“ für die Planung von Hallen-Modellen wurde vorige Woche, wie er nun festhielt, ein erster „Etappenschritt“ abgeschlossen: „Es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger.“

„Ideal wäre Umsetzung in nächsten zwei Jahren“

Während der BIOEM sollen künftig etwa 900 Besucher in der oder den Hallen mit insgesamt etwa 2.000 m 2 Fläche zwischen den Ausstellungs-Ständen Platz finden, sagt Bruckner zur NÖN. Für den Rest des Jahres sollen Kapazitäten für bis zu 2.000 Besucher bereitstehen, wobei das Veranstaltungs-Zentrum bei Bedarf flexibel auch auf kleinere Einheiten unterteilt werden können soll.

Die beiden erstplatzierten Projekte aus insgesamt 40 Einreichungen mit 79 Modellen sollen jetzt parallel zueinander inklusive Kostenschätzungen ausgearbeitet werden, danach sollen laut Bruckner der Entscheidungs-Prozess eingeleitet und noch heuer mit den Finanzierungs-Verhandlungen begonnen werden. Ein konkretes Nutzungskonzept mitsamt den möglichen Themen soll bereits Teil des Finanzierungskonzeptes werden. Initiatorin des Projektes ist die Marktgemeinde Großschönau, sie könnte die Halle(n) auf eigene Verantwortung bauen und an Kooperationspartner – darunter freilich der „Verein für Tourismus, Dorferneuerung und Wirtschaftsimpulse“ (TDW) als Veranstalter der BIOEM – vermieten.

Das Siegermodell. So sehen die Master-Studenten der FH Joanneum in Graz die künftige Veranstaltungs-Halle in Großschönau. Die Vision sieht Kapazitäten für bis zu 2.000 Besucher vor. | Markus Lohninger

„Ideal wäre eine Umsetzung in den nächsten zwei Jahren“, sagt der Gemeindechef, dem eine weit ins Waldviertel ausstrahlende Veranstaltungshalle vorschwebt: „Sie soll ein ansprechendes und gemütliches Wohnzimmer sein, eine Visitenkarte für das Waldviertel – die alleine schon des Gebäudes wegen einen Besuch schmackhaft macht.“ Er sieht hinter dem Projekt mehr als „nur“ die Schaffung von Veranstaltungs-Raum, „wir möchten den Baustoff Holz so zeigen, dass auch andere Lust bekommen, mit Holz zu bauen. Wenn wir unseren Rohstoff bei uns veredeln können, dann haben wir alle in der Region mehr davon!“

Zustimmung zu den Plänen kam im Rahmen der von Doris Stiksl (proHolz Steiermark) moderierten Siegerehrung auch von der Landtags-Abgeordneten Margit Göll (ÖVP). Der Wald erfülle als „ungeheuer wichtige Ressource“ direkt vor unserer Haustür verschiedene Aufgaben vom Luftreiniger, Sauerstoff-Erzeuger und Erholungsraum bis zur wirtschaftlichen Verwendung, über die er die Grundlage für viele Betriebe und Beschäftigte in der Region bilde. „Wir müssen daher dran bleiben an dem Thema, Menschen überzeugen, mit der Ressource vor Ort zu arbeiten und sorgsam umzugehen“, so Göll.

Veranstaltungs-Zentrum würde Synergien nutzen

Aus der Sicht von Gemeinde und TDW könnten mit dem festen Veranstaltungs-Zentrum Synergien genutzt werden, die über den Werbewert für den Baustoff Holz und die Gemeinde als Ort von Großevents hinaus gehen. So müsste gut ein Drittel der BIOEM-Zeltfläche künftig nicht mehr angemietet werden – das würde laut Bruckner alleine an die 25.000 Euro pro Jahr an Mietersparnis bringen, hohe Kosten für die weitere Infrastruktur noch gar nicht mit eingerechnet. Und, so Bruckner: „Die Schaffung eines zentralen, großen Lagers ist ohnehin nicht mehr aufschiebbar.“ Equipment für die heuer von 31. Mai bis 3. Juni stattfindende BIOEM sei bereits an unzählige, auch private Lagerflächen ausgelagert.

Die Frage der Lagerung ist auch der Grund, warum derzeit sowohl der Bau einer größeren sowie der Bau zweier kleineren Hallen (mit Flächen von 1 x 2.000 bzw. 2 x 1.000 m 2 ) durchkalkuliert wird.

Die Nutzen hinter einem sorgsamen und nachhaltigen Umgang mit der Energie an sich illustriert indes der neue Kurzfilm „Energiepakt Waldviertel 2030“, der im Vorfeld der Ehrung gezeigt wurde. Martin Bruckner rechnet darin vor, wie viel Energiekosten im Waldviertel eingespart und wie mehr Wertschöpfung hier gehalten werden könnte. Etwa 1.200 Euro pro Kopf würden jährlich im Tausch gegen Energie aus dem Waldviertel fließen, Bruckner hält darüber hinaus durch diverse Maßnahmen 160 Millionen Euro an Einsparungen für möglich.