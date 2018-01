Über regen Andrang freute sich Großschönaus Bürgermeister Martin Bruckner (ÖVP) beim „Tag der offenen Tür“ im neuen Gesundheitshaus Großschönau. Dabei nutzte die Ortsbevölkerung am 2. Jänner die Möglichkeit, das neue Gesundheitszentrum mit seinen Einrichtungen im BETZ kennen zu lernen.

Bruckner hatte sich für eine umfangreiche Nachfolgelösung für die Kassenstelle von Gemeindearzt Werner Tölle in Großschönau eingesetzt. Die Gemeinde sorgte am Gebäude für umfangreiche Adaptierungsarbeiten. So wurden in die Umbauarbeiten betreffend der Arztordination und den Einbau des Liftes inklusive Herstellung der Barrierefreiheit insgesamt rund 135.000 Euro gesteckt.

Suche nach Physio-Therapeut läuft noch

Im Frühjahr des Vorjahres präsentierte er die aus Mödling stammende Allgemeinmedizinerin Cornelia Schwarzenbrunner als langfristige Lösung. Schwarzenbrunner ist bereits seit Juli als Wahlärztin in Großschönau tätig (die NÖN berichtete), mit Anfang Jänner übernahm sie die Kassenstelle in Großschönau. In ihrer neu adaptierten Ordination im BETZ hat sie neben der Hilfe durch ihren Mann Wolfgang, der Wirtschaft studiert hat und sich um die organisatorischen Belange der Ordination kümmern wird, auch Unterstützung durch eine Diplomierte Krankenschwester und eine Sprechstundenhilfe.

Zwischen ihr und der Gemeindespitze habe es von Beginn der Verhandlungen an ein tolles Gesprächsklima gegeben, so Schwarzenbrunner. Auch Bruckner bezeichnete das gegenseitige Verhältnis als „absolut pakt-treu“. Derzeit wohnt Schwarzenbrunner mit ihrem Mann noch in einer Wohnung in Zwettl, eine Übersiedlung nach Großschönau steht aber im Raum.

Das weitere Angebot, von dem sich auch Landesrat Ludwig Schleritzko ein Bild machte, umfasst eine Praxis für Ernährungstherapie geführt von Diätologin Maria Eichinger, einer Schiatsu-Praxis von Christiana Vogl-Jank, eine Praxis für Psychotherapie von Natascha Schuster, ein Massagestudio von Karin Piesek und ein „Zuhörcoaching“ von Johann Krenn. Derzeit ist Bruckner noch auf der Suche nach einem Physiotherapeuten. Die für die Einrichtung einer Praxis notwendigen Räumlichkeiten und Geräte sind bereits vorhanden.