Erst zu Wochenbeginn hatte ein um Vermittlung im jahrelangen Konflikt um die Zukunft der Aichelberglifte bemühter Karlstifter in der NÖN einen flehentlichen Hilferuf abgesetzt, um den Besitzer eines kleinen, für den Betrieb der Lifttrasse aber unersetzbaren Grundstückes für die Verlängerung des ausgelaufenen Pachtvertrages umzustimmen. Ohne Pachtverträge kann nicht um eine Verlängerung bzw. Neuerteilung der Rodungsbewilligung durch die Bezirkshauptmannschaft angesucht werden, die wiederum die Basis für den Betrieb der Lifte und der Pisten im eigentlichen Waldgebiet bildet.

Liftbetrieb sei „auf Jahrzehnte gesichert“

Der Vermittler im Hintergrund hatte offenbar rasch Erfolg: Liftebetreiber Wolfgang Landl erklärte am 17. Dezember gegenüber dem ORF NÖ, dass nun alle Verträge vorliegen und der Liftbetrieb „auf Jahrzehnte gesichert“ sei. Der Grundstücks-Besitzer, der sich „quer gestellt“ habe, habe nun „klein beigegeben und auf der Bezirkshauptmannschaft die Verträge unterfertigt“, Landl sei zuversichtlich bezüglich des vollen Betriebes der Anlage mit Weihnachten. Eine Bestätigung der Aussagen durch die Bezirkshauptmannschaft erhielt der ORF allerdings noch nicht.

Gegenüber der NÖN hatte Bezirkshauptmann Johann Böhm noch im September beteuert, dass ein neuerlicher Antrag zur Rodungsbewilligung den neuerlichen Start der Behördenverfahren veranlasse: „Dass diese bis zum kommenden Winter abgeschlossen werden, ist inzwischen kaum mehr möglich.“

Vor fünf Wintern noch 20.000 Gäste

Landl hatte im Jahr 2008 Pläne für einen Millionen Euro teuren Ausbau der Anlage zum Sommerbetrieb inklusive Berghotel, Kletterpark, Rollerbetrieb, Nachtrodelbahn mit Flutlicht und 4er-Sessellift in die Öffentlichkeit getragen. Danach hatte sich der Konflikt mit einzelnen Grundstücks-Besitzern bis zum drohenden Abbau der Anlagen mangels Rodungsbewilligung aufgeschaukelt.

Und so war der Liftbetrieb im größten Skigebiet des Waldviertels – in dem vor fünf Wintern noch offiziell 20.000 Skifahrer befördert worden waren – heuer am 8. Dezember nur am Kinderlift gestartet. Die Hauptpisten waren noch nicht einmal beschneit worden.