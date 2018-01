Der Wolf ist wieder im Bezirk Gmünd aktiv. Eindeutige Beweise dazu liefern Foto-Aufnahmen und eine DNA- Probe, die von einem gerissenen jungen weiblichen Hirschtier entnommen worden ist.

Fotos von der Fotofalle und die DNA-Probe wurde von den Jägern aus Harmanschlag an den Wolfsbeauftragten des Forschungsinstitutes für Wildtierkunde und Ökologie, Georg Rauer, geschickt. Der bestätigte inzwischen, dass das „Schmaltier“ eindeutig von Wölfen gerissen worden sei. Den Bildern und Fährten zufolge handle es sich um zwei Wölfe.

Einer der Wölfe hatte zuvor bei einem jungen weiblichen Hirschtier zugeschnappt | privat

Ob die Wölfe aus dem Raum Allentsteig (TÜPl) oder aus Tschechien stammen, ist unklar: Harmanschlag liegt genau zwischen diesen beiden Gebieten und bietet durch das riesige Waldgebiet gute Voraussetzung für den Lebensraum des Wolfes.

Die mit Proben und Fotos gut dokumentierten Wolfsrisse sowie Fotos von Wolfsspuren etwa im Schnee helfen mit, wissenschaftlich verwertbare Fakten als Grundlagen für ein künftiges Wolfsmanagement zu sammeln, betonte Rauer. Dass rechtzeitig damit begonnen wurde, werde für alle Beteiligten von Vorteil sein.

Darum sei es auch begrüßenswert, dass Wolfsbeauftragte, so wie es diese schon jetzt beim Luchs gibt, in der Region geschult werden und dann vor Ort rasch bei Meldung vor Wolfsrissen fachlich behilflich sein zu können.

Wildrisse: Verfälschte DNA-Spuren drohen

Im Bezirk Gmünd gibt es derzeit mit Michael Witura und Josef Pruckner zwei Luchsbeauftragte. Geht es nach den bei der jüngsten Hegeleiterkonferenz besprochenen weiteren Maßnahmen, sollen sie auch die Ausbildung zu Wolfsbeauftragten absolvieren. Diese Ausbildung soll demnächst in Allentsteig angeboten werden.

Das Problem bei vielen Wildrissen ist nämlich, dass sich schon nach wenigen Tagen so manch anderer Fleischfresser wie Fuchs, Luchs oder Wildschwein sich am vom Wolf gerissenen Wild bedient und so die DNA-Probe oft verfälscht wird.

„Ein offensichtlich vom Wolf gerissenes Tier wird dann laut DNA-Probe zum Beispiel einem Fuchs zugeordnet“, erklärt der Wolfsbeauftragte: „Das Thema Wolf wird uns noch länger beschäftigen. Es ist daher wichtiger, wissenschaftlich belegte Fakten und Beweise vorzulegen, als Argumente für eine eventuell einmal notwendig werdende Regulierung zu suchen.“