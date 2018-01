Beachtliche 4.400 Euro konnte das Team Punschhütte Haugschlag bei der diesjährigen Spendenübergabe am 12. Jänner im Gasthaus Mader für wohltätige Zwecke spenden.

Vom Reinerlös der Aktion gehen 2.000 Euro an die Rot-Kreuz-Bezirksstelle Litschau, 1.200 Euro an den Verein Zuversicht, Tagesstätte Zuversicht in Kleinpertholz und 1.200 Euro an das Therapie-/Förderzentrum in Gmünd. Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Gerhard Zeller, Roland Böhm, Monika Hobeck, der Obmann des Vereins Zuversicht Martin Hetzendorfer, Tobias Hetzendorfer, Leiter der Tagesstätte Zuversicht Stephan Zimm sowie Helga Altrichter vom Therapiezentrum Gmünd übernahmen die Spenden mit großer Freude und Dank.

Seit dem Bestehen der Aktion Punschhütte wurden insgesamt 40.350 Euro an Spendengeldern an verschiedene Organisationen, Vereine aber auch Privatpersonen übergeben.

Zahlreiche Helfer und Vereine halfen mit

Ernst Mantsch begrüßte alle Anwesenden und dankte dem Roten Kreuz Litschau, der Dorfgemeinschaft Griesbach, der Feuerwehr Haugschlag, der Dorfjugend Haugschlag, der Faschingsgilde Haugschlag, der Gemeinde Haugschlag, dem Golfresort Haugschlag, dem Team Punschhütte, dem Gasthaus Mader und allen Personen, die beim Punschverkauf in der Hütte mitgeholfen haben. Großer Dank ging auch an die unterstützenden Banken sowie die vielen Firmen, die für die Punschzutaten gespendet haben und natürlich an die Besucher, die Punsch, Tee oder Glühwein konsumiert haben.

Auch Bürgermeister Adolf Kainz sprach allen Mitwirkenden und Unterstützern großes Lob und Dank für diese tolle Aktion in der Region aus.