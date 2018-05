Eine Schwangere (31) geriet am 30. April auf der Fahrt nach Groß Siegharts in den Straßengraben. Sie musste ins Klinikum Zwettl eingeliefert werden, ihrem Baby – sie befindet sich in der 33. Schwangerschaftswoche – dürfte es gut gehen.

Die Haugschlagerin kam gegen 16.15 Uhr auf der B5 von Haugschlag nahe der Abzweigung nach Großradischen von der Fahrbahn ab – laut Polizei wahrscheinlich aus eigenem Verschulden. Sie erlitt Verletzungen im Nacken- und Knie bereich. Der Verdacht, dass die Fruchtblase gesprungen ist, bestätigte sich zum Glück nicht.

Das Auto wurde von den Feuerwehren Reitzenschlag und Großradischen geborgen.