Das Wetter wird schlechter und die Reiselust der Bevölkerung steigt, das wurde auch am vorigen Wochenende in Heidenreichstein sichtbar: Bei der zweiten Auflage der Reisemesse von Frank-Reisen in der Käsemacherwelt wurden an zwei Tagen fast 2.000 Besucher gezählt – noch einmal deutlich mehr als im Vorjahr, als die Besucherzahlen der Messe in Waidhofen bereits klar übertroffen worden waren.

Chefin Petra Wurz-Frank war angesichts dessen „glücklich, dass so viele Menschen unsere Einladung angenommen haben. Die Käsemacherwelt hat sich wieder als guter Veranstaltungspartner mit einer überragenden Location bewährt, und unsere Mitarbeiter haben wirklich gute Arbeit geleistet, sodass wir auch schon zahlreiche Buchungen entgegennehmen konnten.“

Die Veranstaltung beinhaltete allerlei Attraktionen und Informationen, gepaart mit einem Gewinnspiel, Unterhaltung und Kulinarik inklusive gemütlicher Einkehr. Die Vorträge der Reiseprofis über Fernreisen, Kreuzfahrten und Urlaubsplanungen waren teilweise derart überlaufen, dass Geschäftsführer Christoph Wurz einige Reisevorträge wiederholen und Zusatztermine finden musste. Trotzdem nahm er sich Zeit, Anfragen zu beantworten, mit den Besuchern zu plaudern und die neuen VIP-Reisebusse zu präsentieren.

Abgerundet wurde die Messe für die Besucher mit einer Verkostung von Waldviertler Spezialitäten – die das Erlebnis nicht nur abrundeten, sondern auch zeigten, dass wir uns nach einer wunderschönen Reise durchaus auch auf die Heimkehr freuen dürfen.