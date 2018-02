Zwei entgegenkommende Toyota-Lenker – ein Heidenreichsteiner (80) und ein Gasterner (19) – touchierten um 9.15 Uhr in der Waidhofner Straße seitlich mit den Fahrzeugen. Der Gasterner kam in einer Hauseinfahrt, der Heidenreichstein etwa hundert Meter weiter zum Stillstand. Letzterer, der von Litschauer Rettungskräften versorgt wurde, spürte laut Polizeimeldung Schmerzen am linken Daumen, den Transfer ins Spital lehnte er aber mittels Revers ab.

Am Nachmittag suchte er dann den Posten Heidenreichstein auf und gab an, dass er doch im Krankenhaus war, bei ihm ein Rippenbruch sowie Prellungen diagnostiziert worden waren.

Beide Fahrzeuge wurden beim Crash laut Polizei zum Totalschaden, die Feuerwehr Heidenreichstein war mit sechs Mann mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.