„Wohin geht Österreich?“ Das fragten Grüne Liste Heidenreichstein und Grüne Bildungswerkstatt NÖ am 23. September – und trafen damit offenbar den Nerv der Zeit: Mehr als 150 Besucher folgten in der Käsemacherwelt der von NÖN-Chefredaktionsmitglied Daniel Lohninger moderierten, sehr lebhaften Diskussion zwischen ÖVP-Ex-Vizekanzler Erhard Busek und Grünen-Bundessprecherin Eva Glawischnig.

Busek: Abkehr von der "Tendenz einer Verbotspolitik"

Letztere kritisierte einen zunehmenden Profilierungswillen in der österreichischen Politik, die Sache selbst rücke – etwa bei der Bildungsreform – in den Hintergrund. Die FPÖ treibe dazu ein gefährliches Spiel, indem sie Ängste brodeln lasse und mit Emotionen arbeite. In einer Zeit von Unordnung, Verunsicherung und weniger Stabilität in Europa würden sich die Menschen kein Bild des Zerstrittenseins erwarten, sondern konstruktive Zusammenarbeit der Politiker, so Glawischnig: „Wir Grünen versuchen in unseren Koalitionen, Respekt zu zeigen und Lösungen zu finden.“

Busek indes forderte eine Abkehr von der „Tendenz einer Verbotspolitik“, weniger Bürokratie, mehr Freiheit – wie beim Thema Bildung: „Lehrer werden nieder administriert durch endlosen Papierkram und massive Interventionen der Landesschulräte. Die Politik sollte einmal gar nichts tun, die auf der unteren Ebene sollen schauen, wie sie sich selbst organisieren.“

„Beschäftigen uns meist mit Lächerlichkeiten“

Diskutiert wurde mit dem Publikum über die Präsidentenwahl, CETA, TTIP, Atomenergie, Flüchtlinge (Busek zur Notverordnung: „Was machen wir, wenn wir wirklich eine Not haben?“) – und natürlich einmal mehr über die Burka. Dazu Glawischnig: „Es gibt 300 Burka-Trägerinnen in Österreich, die Debatte ist überzogen.“ Ähnlich Busek: „Integration ist das viel wichtigere Anliegen – in der Notfallaufnahme sind türkische Kinder die Interpreten der Krankheiten ihrer Mütter. Wir beschäftigen uns meistens mit Lächerlichkeiten, auch bei der Zaunpolitik – der größte Zaun ist die Chinesische Mauer, und selbst die hat nichts genützt.“

Generell erweiterte Busek seinen Blick von der Zukunft Österreichs über die Grenzen Europas hinaus. Terrorismus, wachsende Bewunderung für Führer wie Putin, Orbán oder Erdogan, eine Entwicklung nicht zum Populismus, sondern zum Egoismus besorgt ihn: „Wir schleichen in einen schleichenden Dritten Weltkrieg hinein...“