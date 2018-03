Großer Erfolg für den aus dem Waldviertel stammenden Regisseur Christian Frosch: Beim Diagonale-Filmfestival 2018 in Graz wurde sein neuer Spielfilm „Murer – Anatomie eines Prozesses“ mit dem großen Diagonale-Spielfilmpreis, der mit 21.000 Euro dotiert ist, ausgezeichnet.

In dem Film arbeitet Christian Frosch – der Bruder des in Heidenreichstein lebenden „Blues-pumpm“-Bassgitarristen Wolfgang Frosch – den Prozess gegen den als „Schlächter von Vilnius“ bekannten Franz Murer auf, der als NSDAP-Funktionär einer der Hauptverantwortlichen für die Vernichtung der Juden in der litauischen Hauptstadt Vilnius war. Der Prozess endete 1963 mit einem Freispruch.

Gedenktafel brachte Regisseur auf Idee

Auf das Thema kam Frosch bei einem Besuch des jüdischen Museums in Vilnius. „Ich sah dort eine Gedenktafel, die an den Schlächter von Vilnius erinnerte. Mir sagte der Name Franz Murer nichts, also habe ich begonnen, über ihn zu recherchieren. Die Geschichte war wie ein Krimi und ließ mich nicht mehr los, deshalb habe ich das Drehbuch geschrieben“, beschreibt Christian Frosch den Werdegang seines Films.

„Murer – Anatomie eines Prozesses“ mit Karl Fischer in der Hauptrolle als Franz Murer ist für Frosch der Film, der bisher das größte Echo erzielt hat. Seit 16. März ist der Spielfilm im Kino zu sehen. „Dass ich unter 160 Filmen, die zur Diagonale eingereicht werden, zum Sieger gekürt werde, ist etwas, womit man eigentlich nicht rechnet. Natürlich habe ich mich sehr über die Auszeichnung gefreut“, erinnert sich der Regisseur.

"Ich war zwar schon als Kind vom Kino fasziniert"

Dass der 1966 in Waidhofen geborene Frosch einmal Filme drehen würde, schien aufgrund seiner Herkunft aus dem oberen Waldviertel unwahrscheinlich: „Ich war zwar schon als Kind vom Kino fasziniert, aber ich stammte aus einem Milieu, aus dem man eher nicht Regisseur wird. Ich wurde daher zunächst Fotograf.“

Frosch absolvierte an der Höheren Graphischen Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt in Wien die Fotografenausbildung, ging dann an die Filmakademie in Wien und wechselte später an die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin, wo er sein Studium erfolgreich abschloss.

1986 führte er beim Kurzfilm „Eingriffe“ erstmals Regie. 1991 war er bei „Europa will sterben“ für Regie und Drehbuch verantwortlich. Ab 1994 übernahm Frosch auch einige Male die Rolle des Produzenten bzw. Koproduzenten. Sein Kinodebüt feierte er 1996 mit dem Film „Die totale Therapie“, der mit dem Carl-Mayer-Drehbuchpreis ausgezeichnet wurde.

Insgesamt führte Christian Frosch bisher bei zwölf Filmen Regie.