Für einige Verwunderung und Aufregung sorgten vergangene Woche einige Flugblätter, die im Bereich der Postbushaltestelle Heidenreichstein nahe der Burg aufgefunden bzw. an die Tür der Betriebsseelsorge geheftet wurden: Werden dort von einem anonymen Verfasser zunächst die Verdienste des Theologen und Betriebsseelsorgers Karl Immervoll positiv hervorgehoben, so wird er danach wegen seines Engagements in der Flüchtlingspolitik massiv beschimpft.

Immervoll wird auf dem mehrfach vervielfältigten Blatt mit haltlosen Vorwürfen und Beschuldigungen überschüttet. Immervoll habe, so heißt es, mit der „Flüchtlings-Welle“ sich „selbst, seine Heimat und Jesus verraten“. Die meisten Flüchtlinge seien, wie weiters geschrieben wird, illegale Einwanderer ohne rechtliches Bleiberecht. Darüber hinaus ziert ein von „Facebook“ entnommenes Zitat der deutschen Autorin und Journalistin Anabel Schunke das Schreiben.

"Dame ist in der Szene keine Unbekannte"

Karl Immervoll selbst nimmt den Inhalt dieses Flugblattes mit Humor zur Kenntnis. „Irgendwie ehrt es mich, wenn ich hier für meine Verdienste für das Waldviertel und im Besonderen für mein Wirken in Heidenreichstein gelobt werde. Zum Thema Asyl gehen halt die Meinungen auseinander.“

Das angefügte Zitat aus der Feder von Schunke entlockt ihm aber ein Kopfschütteln und den Satz: „Die Dame ist ja in der Szene keine Unbekannte, aber darf natürlich ihre Meinung kundtun. Dass sie von Facebook ob ihrer Postings zurzeit eine Sperre ausgefasst hat, ist halt wieder ein anderes Thema.“