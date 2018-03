„Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät?“ – Auf kaum jemanden würde dieser Song besser passen, als auf Uhrmachermeister Werner Österreicher aus Heidenreichstein. Noch im Herbst dieses Jahres wird er seinen wohlverdienten Ruhestand antreten.

Begonnen hat die Erfolgsstory bereits im Jahr 1954, als Ludwig und Anna Österreicher, Eltern des jetzigen Unternehmers, ein kleines, aber feines Uhrenfachgeschäft am Stadtplatz errichteten und durch Schmuckartikel ergänzten. 1970 erfolgte die Übersiedlung ins nebenan gelegene, größere Geschäft. Dort war eine größere Produktpalette unterzubringen, außerdem konnte eine eigene Reparaturwerkstätte installiert werden.

Österreicher auch Gründungsmitglied von „Heidenreichstein-Creaktiv"

Werner Österreicher selbst trat ein Jahr später in den Betrieb ein, lernte das Uhrmacherhandwerk von der Pike auf, ehe er den Betrieb seiner Eltern 1986 übernahm. Zehn Jahre lang hatte er auch einen Filialbetrieb in Litschau inne. Das Geschäft in Heidenreichstein selbst erfuhr 1989 nochmals eine vollkommene Neugestaltung, die Verkaufsräume erhielten eine kundenfreundliche Ausweitung.

Neben den beruflichen Aufgaben, bei denen er von Gattin Billy bestens unterstützt wurde, war Werner Österreicher bei zahlreichen Institutionen mit großem Engagement an vorderster Front. So zählt der Bezirksinnungsmeister bzw. „Vize“ der Landesinnung auch zur Meisterprüfungskommission der Uhrmacher und war Gründungsmitglied von „Heidenreichstein-Creaktiv“, wo er seit Bestehen als Kassier tätig ist.

Kirchmaier: „Verlieren engagierten Betrieb“

Mit Erreichen des Pensionsalters erfolgt aber nun der langsame Abschied von den geschäftlichen Tätigkeiten der Familie Österreicher. „Obwohl wir erst im Herbst schließen, beginnen wir schon jetzt mit einer Lagerräumung und einem Abverkauf mit günstigen Angeboten“, so Werner Österreicher, der noch auf einen Nachfolger für sein bestens aufgebautes Geschäft hofft. Bloß: „Meine Kinder haben erfolgreich eine andere berufliche Laufbahn eingeschlagen und die Nachfolgerbörse der Wirtschaftskammer konnte bisher keine Interessenten für eine Geschäftsübernahme vermelden.“

So nimmt der künftige Pensionist seinen Abschied mit einem lachenden und weinenden Auge hin. „Fad wird mir und meiner Frau nicht werden. Dafür sorgen schon vier reizende Enkelkinder und unser Hund, der uns zusätzlich auf Trab hält.“

Bürgermeister Kirchmaier stimmt Schließung traurig

Traurig hingegen stimmt die bevorstehende Schließung des Vorzeigebetriebes den Heidenreichsteiner Bürgermeister Gerhard Kirchmaier (SPÖ). „Leider verlieren wir hier wieder einen engagierten und erfolgreichen Betrieb, der nicht so schnell ersetzbar sein wird. Ich kann der Familie Österreicher nur meinen Dank aussprechen und hoffe, dass die dadurch entstehende Lücke durch ein Nachfolgeunternehmen wieder geschlossen werden kann.“

Werner Österreicher spricht seinen vielen Kunden jetzt schon großen Dank aus, er will sich für sie noch bis zum 25. Oktober mit vielen Angeboten und Dienstleistungen „voll ins Zeug legen“.