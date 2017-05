Am Anfang stand anno 2013 die Vision des Baumeisters Andreas Talkner von einer Holzbau-HTL oder -Fachschule in Heidenreichstein, nun wurde das erste Zwischenergebnis des mit dem Unternehmensberater Siegfried Wirth daraus abgeleiteten Modells gefeiert: Fachkräfte aus sieben Waldviertler Betrieben und TU-Wien-Studenten schlossen am 29. April den Pilot-Lehrgang für „Mehrgeschoßigen Holzbau und Hybridbauweise“ ab.

Mit diesem von Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger (ÖVP) als „Etappensieg“ gefeierten Ereignis sei auch eine Lücke geschlossen worden, die in der regulären Ausbildung in der Regel zu kurz komme, freute sich Projekt-Initiator Talkner. „Gerade das Hybrid-Thema – die Mischung verschiedener Baustoffe – betrifft aber jedes Bau-Unternehmen.“

Ziel ist ein Kurs, für den es ECTS-Punkte gibt

Das Ziel des Wissenstransfers zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sei im Lehrgang um „Leadpartner“ Wolfgang Winter (TU Wien) erreicht worden, sagte Leiterin Michaela Smertnig (Ecoplus) bei der Abschlussfeier in der NMS Heidenreichstein. Die Arbeit habe die vorgesehenen zehn Präsenztage für Wissensvermittlung und fünf Praxistage deutlich übertroffen: „Die Zeit müsste für einen weiteren Lehrgang ausgedehnt werden.“ Für den Praxisteil widmeten sich die Teilnehmer einem bestehenden Wettbewerbs-Entwurf für ein Holzgebäude, arbeiteten diesen in vier Gruppen von unterschiedlichen Seiten auf und präsentierten die Ergebnisse am Samstag.

Ziel ist nun die Etablierung eines zertifizierten, tendenziell zweisemestrigen Kurses, für den idealerweise europaweit gültige ECTS-Punkte zu erhalten sind. „Das würde die Attraktivität stark erhöhen“, so Michaela Smertnig zur NÖN.

Der von der Projekt-Entwicklung angetane Landesrat Karl Wilfing (ÖVP) hofft, dass dieser Lehrgang in Zusammenarbeit mit der Donau-Universität Krems installiert werden kann. „Das ist eine Ausbildung, die Sinn macht“, betonte er am Samstag: „Das Land NÖ ist sehr interessiert an diesem Lehrgang, weil er Wertschöpfung für gute Betriebe in der Region schafft und Forschung, Wissenschaft, Betriebe und Techniker zusammenbringt.“

Er sieht einen stärkeren Fokus auf die Holzbauweise im Waldviertel nicht nur als authentische Entwicklung, sondern als große wirtschaftliche Chance. Landtags-Abgeordnete Margit Göll (ÖVP) pflichtet ihm bei, das in Heidenreichstein Erarbeitete müsse dort nun auch zur dauerhaften Einrichtung werden. „Es ist in Verbindung mit den Fertighaus-Firmen der Region und dem Thema Wald genau der richtige Standort“, sagt Göll.