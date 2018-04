Magic Jet machte sich auf den Weg nach Graz.

Am Dienstagabend war es so weit: Die Ilyuschin 62, bekannt auch als Magic Jet, verließ mit einem Sondertransport, der an die 70 m lang war, ihren Heidenreichsteiner Standort, um in 2 Etappen zum neuen "Airport" der sich am Dach des Hotels Nova-Park in Graz befindet, zu gelangen.

Zahlreiche Zuseher waren vorbeigekommen, um diesem Ereignis beizuwohnen und die Fahrkünste des Fahrzeuglenkers zu bewundern, der einige Verkehrshindernisse wie Kreisverkehre und Bahnübergänge auf der 1. Etappe meisterhaft überwand.