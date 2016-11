Als schönste Wasserburg Österreichs weit über die Grenzen hinaus bekannt, dient das Anwesen der Familie Kinsky nicht nur als Wahrzeichen Heidenreichsteins, sondern auch als Touristenattraktion ersten Ranges. Und vor allem der Familie, die auch noch heute das ehrwürdige Gemäuer bewohnt, ist es zu danken, dass stets Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten erfolgen und somit gegen den „Zahn der Zeit“ gekämpft wird.

Natürlich kann dieses Vorhaben nur mit Unterstützung der öffentlichen Hand erfolgreich absolviert werden. So wurde im vergangenen Sommer die Südfassade im Innenhof der Burg mit finanzieller Unterstützung des Bundesdenkmalamtes sowie der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich, in Angriff genommen und restauriert. „Teilweise wurden dadurch auch Bausünden vergangener Tage repariert und bereinigt“, so Burgkastellan Reinhard Sprinzl.

"Wir hätten noch viele Ideen und Wünsche offen"

Über 50.000 Euro haben alleine die Arbeiten an der Südfassade verschlungen. Sprinzl ermuntert die Waldviertler angesichts dessen zum Kauf im Ort: „Mit jedem gekauften Fisch der Kinsky`schen Teichwirtschaft tragen sie zur Burgrenovierung bei...“

Der nächste Brocken ist bereits in Vorbereitung: Als nächster Schritt der Renovierung ist angedacht, die wunderschön bemalte Holzdecke in der Burgkapelle aufzufrischen und zu restaurieren. Zu diesem Zweck kamen Restaurator Ralf Wittig sowie Markus Schmoll vom Bundesdenkmalamt vorbei, um eine Expertise über dieses Vorhaben auszuarbeiten.

„Wir hätten noch viele Ideen und Wünsche zur Renovierung offen, aber müssen natürlich auch wieder für diese Ziele sparen und die finanziellen Mittel sicherstellen“, so Forstamtsdirektor Willibald Hafellner, der vorausblickend und wirtschaftlich die Geschicke der Burg lenkt, damit der Endzweck erfüllt wird, dass sich in Zukunft noch viele Generationen von Menschen an diesem so schönen Bauwerk im Herzen von Heidenreichstein erfreuen können.