Heidenreichstein

Helmut Holbach verstarb am 18. Jänner knapp vor seinem 83. Geburtstag an Herzversagen.

Der gebürtige Eisgarner galt als einer der führenden Textilexperten im Waldviertel und leitete viele Jahre die Geschicke des Textilriesen Patria, ehe er nach Vorarlberg übersiedelte und dort seine berufliche Karriere in führender Position bei der Firma Kunert vorantrieb.

Mit Patria verband ihn in weiterer Folge die Übernahme des ehemaligen Heidenreichsteiner Paradebetriebes durch seinen Vorarlberger Arbeitgeber, wobei sämtliche Rettungsversuche keinen Erfolg zeigten und das Unternehmen 1983 schließen musste. Seinen Lebensabend verbrachte er gemeinsam mit Gattin Gertrude im „Ländle“ und freute sich stets über Besuche seines Sohnes Klaus und dessen Familie. Das Begräbnis fand am 24. Jänner in Levis-Altenstadt statt. -fd-