Mit etwas seltsamen Verkaufsmethoden war vergangene Woche ein „Geschäftsmann“ in Heidenreichstein unterwegs: Zuerst lockte er mit Geschenken, um dann Kochgeschirr an Mann bzw. Frau zu bringen.

Unter anderem besuchte er das Geschäft der Bäckerei Redl, wo er sich als Architekt vorstellte und sich gleich für eventuelle Lärmbelästigung, verursacht durch Arbeiten im benachbarten „betreuten Wohnen“, entschuldigte – und als Wiedergutmachung eine Badewanne bzw. Möbelstücke anbot, die er mit seinem Pkw nicht heim transportieren könne. Eine Angestellte zeigte an den „Schnäppchen“ Interesse. Plötzlich jedoch hieß es, dass nebenbei dazu ein Kochtopf-Set der Marke „Swissler Royal“ um vorerst 300 Euro und nach Verhandlungen um 200 Euro zu erwerben sei. Dann lehnte die Interessentin doch dankend ab.

Keine Anzeige durch „Gelinkte“ Käufer

Sein nächster Besuch galt einem Betrieb, wo er sich als Geschäftspartner von Apotheken und einem früheren örtlichen Händler vorstellte und „Nirosta-Tische“ als Geschenk offerierte. Diese stünden in der Apotheke zur Abholung bereit. Auch diese „Gaben“ waren dann mit einem Geschirrerwerb verbunden. Und so besuchte er noch die Apotheke und fragte scheinhalber nach, ob er im Verkaufsraum Pakete abstellen dürfe, was ihm Wolfgang Wittig verwehrte.

Schlussendlich erhielt der „Kochtopf-Verkäufer“ die Genehmigung, seine Kartons in einer Ecke des Apotheken-Parkplatzes zur Abholung bereitzustellen. Bloß wurden keine Pakete für späteres Abholen angeliefert, es wurde bloß ein Alibi für eventuelle Nachfragen konstruiert. Nachdem die Verkaufsversuche in den bekannten Fällen gescheitert waren, suchte der redegewandte „Belgier“ mit holländischem Autokennzeichen unerkannt das Weite.

Beim Anruf eines misstrauisch gewordenen Heidenreichsteiners bei „Swissler Royal“ wurde dieser kurzerhand abgewimmelt. Recherchen im Internet und auf der Plattform „Willhaben“ zeigen des Öfteren dieses Kochtopf-Set, das anscheinend „gelinkte“ Käufer auf diesem Wege wieder loswerden wollen.

Von den in Heidenreichstein bekannten Verkaufsgesprächen erfolgte bis dato keine Anzeige, obwohl es dem Vernehmen nach einen Geschädigten aus der Burgstadt gibt. Dieser wollte gegenüber der NÖN aber nicht bestätigen, dass bzw. ob er dem Trickser auf den Leim ging.