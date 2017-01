Rund um das Solartaxi in Heidenreichstein soll es in den vergangenen Wochen zu unangenehmen Vorfällen gekommen sein, beklagt NÖN-Leserin Anna Homolka aus Heidenreichstein.

So sei ihr zunächst bei einer Fahrt die Mitnahme ihres Hundes verweigert worden. Kurz darauf wollte sie mit einer Bekannten das Solartaxi benutzen, was mit der Begründung abgelehnt wurde, dass nur Vereinsmitglieder befördert würden. Das Fass zum Überlaufen habe eine geplante Fahrt am 10. Jänner gebracht.

„Da wurde mir die Mitnahme verweigert, mit der Erklärung, dass ich meinen Mitgliedsbeitrag für 2017 noch nicht entrichtet habe. Dabei steht als Zahlungsziel der 15. Jänner am Erlagschein, wobei ich den Betrag sicherlich zeitgerecht eingezahlt hätte“, so Homolka, die sich für die Zukunft mehr Kundenfreundlichkeit beim Solartaxi wünscht.

"Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen"

Mit diesen Fakten konfrontiert, nahm Thomas Hetzendorfer, der vergangenen Sommer maßgeblichen Anteil am Erhalt dieses Beförderungsmittels hatte, Stellung. Die Beförderung von Tieren sei grundsätzlich nicht möglich, da im Auto keine diesbezüglichen Sicherheitsvorkehrungen gegeben seien. Aus gewerberechtlichen Gründen und wegen der Vereinsstatuten dürften auch nur Mitglieder befördert werden.

„Mitglied und fahrberechtigt ist man nach Einzahlung des Mitgliedsbeitrages. Das Datum am Zahlschein ist kein Zahlungsziel, sondern dient nur der Kontrolle des Mitgliederstandes zu diesem festgelegten Zeitpunkt“, so Hetzendorfer.

Den Unmut Homolkas bedauert er: „Wir wissen, dass die Vereinsform nicht das Maß aller Dinge darstellt. Trotzdem muss die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen und das Angebot auch genützt werden, bzw. sollten noch weitere Nutzer dem Verein beitreten.“

So wird ab 1. Februar der Samstagbetrieb eingestellt, um Kosten zu sparen. Geplant ist im späten Frühjahr eine neuerliche Generalversammlung mit Zwischenbericht und Zukunftsperspektiven. Neben einem Appell an Mitglieder und Funktionäre, das Taxi auch zu benützen, richtet Hetzendorfer an „Nörgler und Kritiker“ die Einladung, Verbesserungsvorschläge im Verein einzubringen, bzw. bei der Generalversammlung zu deponieren.