Drei Viertel der 150-köpfigen Belegschaft der Käsemacher sind weiblich – darunter neben dem Geschäftsführerinnen-Duo Doris Ploner/Tanja Hahnl auch die Vertriebsleiterin Olivia Schierhuber. Geplant sei das nicht, sagt Ploner: Es würden sich einfach deutlich mehr Frauen als Männer bewerben. Auch die zwei jüngsten Verstärkungen in der Führungsriege sind Frauen.

So kam mit der Gmünderin Nina-Maria Schreiber eine Marketingleiterin an den Firmensitz in Vitis, und Mitte der Vorwoche trat Barbara Prechtl ihren Job als Nachfolgerin für Martina Hauger in der Standortleitung der Käsemacherwelt in Heidenreichstein an. Hauger hatte wegen der weiten Anreise aus Krems nach nicht ganz eineinhalb Jahren in der Burgstadt den Hut genommen.

Events festigen Trend zu Familien-Ausflugsziel

Prechtl lebt in Jasnitz bei Waidhofen. Den Katzensprung nach Heidenreichstein macht sie gerne, wie sie sagt: „Die Käsemacherwelt ist jung, bietet daher noch viele Potenziale, die ausgeschöpft werden können.“ Unter anderem will Prechtl, die in Waidhofen 2010 den Weihnachtsmarkt ins Leben gerufen hat und in der wärmeren Jahreszeit als Hochzeitsplanerin ihr Geld verdiente, verstärkt die Seminarräume beleben und Schulen ansprechen.

Außerdem fasst sie die Schaffung von Kombinationen des Angebotes im Haus mit Nächtigungen in der Umgebung ins Auge. Neue Projekte sollen in der Winterpause von Weihnachten bis Palmsonntag ausgearbeitet werden.

Inhaltlich sieht Doris Ploner die Käsemacherwelt am richtigen Weg. „Das Vorhaben, Familien und Kinder mehr einzubeziehen, greift. Auch Familien aus der Region verbringen verstärkt Nachmittage bei uns“, sagt sie. Die fixe Positionierung von vier Hauptevents – etwa am 19. und 20. November der Adventmarkt – habe dazu beigetragen. Auch der Indoor-Kinderbereich habe Familien zu regelmäßigen Besuchern gemacht.

„Wir sind derzeit sehr gut gelistet"

Mehr als 30 Mitarbeiter sind in der Käsemacherwelt in Spitzenzeiten aktiv, zumal hier neben dem Betrieb von Schaukäserei, Restaurant und Shop auch Schnitt-, Weich- und Ziegenfrischkäse hergestellt wird. Und da zeigt die Tendenz nach oben, wie Tanja Hahnl erzählt: „Wir sind derzeit mit unserem Minikäse-Angebot in Österreich sehr gut gelistet, mit der Nachfrage steigt die Produktion.“

Die positive Entwicklung in Österreich wiegt aus ihrer Sicht auch deshalb schwer, weil hier 55 Prozent des Gesamtumsatzes erwirtschaftet werden. „Stärkster Exportmarkt sind der Raum Benelux und Frankreich. Auch in den Nachbarländern steigern wir uns, genauso in Skandinavien“, führt sie aus.

Auch in weite Ferne eilt der Ruf des Betriebes, der heuer sein 25-jähriges Bestandsjubiläum feiert – im Frühjahr wurde nach Kuba geliefert, demnächst geht ein Container auf die Reise nach Südkorea.

"Haben tolle Unternehmen mit tollen Produkten"

Zur Verstärkung des Aufwärts- Trends wurde der nach der Sanierung im Jahr 2013 nie eindeutig besetzte Marketing-Bereich mit Nina-Maria Schreiber aufgewertet. „Zuerst standen die Produktstraffung und Produktions-Optimierung im Fokus“, erklärt Ploner: „Jetzt heißt es, das Gute und Neue richtig zu vermarkten.“

Schreiber bringt dazu neben einem Wirtschafts-Studium und einer Ausbildung für Kommunikations-Design sieben Jahre Erfahrung in Marketing und PR im Textilbereich mit. „Wir haben im Waldviertel tolle Unternehmen mit tollen Produkten“, sagt sie: „Ich will jetzt die Marke Käsemacher pushen.“

Dazu erhielt sie attraktive neue Produkte. So gehen derzeit dem Hummus-Boom folgend die Antipasti-Klassiker Peppersweet, Yellobell, Pfefferoni und Oliven als vegane Version mit orientalischer Hummus-Fülle in den Handel. Saisonale Abwechslung bietet indes der Waldviertler Trüffelkäse, der vor einigen Tagen unter anderem bei Billa und Merkur in die Regale kam.