Sein Hobby hat der Heidenreichsteiner Johannes Krenner zum Zweitberuf gemacht.

Der ausgebildete Grafiker entwickelt seit zehn Jahren Kartenspiele, sein neuestes Spiel „Black Jacky“ wurde im Jänner vom renommierten Spieleverlag Ravensburger herausgebracht. Bei Black Jacky versuchen Spieler, mit ihren Mäusekarten möglichst nah an die Zahl 21 zu gelangen und zugleich ihre Mitspieler auszutricksen – das verspricht spannende und unterhaltsame Spielabende. Römisch Pokern, 4 Seasons, Game of Quotes, Das Verhör und Crime & Mystery sind weitere Spiele, bei denen der junge Spielautor maßgeblich mitgewirkt hat.

„In meiner Familie sind alle große Spieler, ich bin damit von klein auf aufgewachsen. Mit der Zeit haben wir begonnen, die Spiele ein wenig abzuändern und eigene Hausregeln einzuführen. Von dort ausgehend kam mir der Gedanke, dass ich auch gleich ein neues Spiel erfinden kann“, erzählt Johannes Krenner im NÖN-Gespräch. Vor zehn Jahren meldete er sich bei einer Agentur und kam so zur Spielentwicklung. Elf Spiele hat er seitdem entwickelt, und er arbeitet bereits am zwölften.

Anders als Black Jacky wird Krenner seine neueste Kreation, das Stich-Kartenspiel „Die heiße 6“ für drei bis sechs Spieler, im Eigenverlag herausbringen. Von der Idee bis zur grafischen Gestaltung macht er alles selbst. Vor acht Monaten begann er, an dem Projekt zu arbeiten. „Die Entwicklung eines Spiels dauert in der Regel etwa ein Jahr. Es beginnt mit einer Idee, die man dann erst einmal rudimentär ausgestaltet und mit anderen Leuten anspielt. Es braucht dann eine Reihe von Tests, bis man den nötigen Feinschliff hat und in die Endphase gehen kann“, erklärt Krenner.

Nun geht es noch um die Finanzierung von Krenners neuestem Spiel. Rund 1.000 Euro sind notwendig, um es im Eigenverlag herausgeben zu können. Die Hälfte davon will Krenner durch Crowdfundig über die Plattform kickstarter.com auftreiben!