Das Herrenseetheater zeigt im kommenden Sommer (10. bis 15. August, jeweils 20.00 Uhr) "Kaiser Joseph und die Bahnwärterstochter". Das parodistische Spiel mit Musik von Fritz von Herzmanovsky-Orlando wird gelesen, gespielt und gesungen von Katharina und Julia Stemberger sowie Christa und Kurt Schwertsik.

Das skurril-satirische Stück des eigenwilligen österreichischen Schriftstellers und Zeichners Herzmanovsky-Orlando wurde erst posthum in einer Kurzfassung von Friedrich Torberg 1957 an den Münchner Kammerspielen mit Fritz Eckhardt und Otto Schenk uraufgeführt.

In Wien waren Josef Meinrad und Inge Konradi im selben Jahr in den Titelrollen am Akademietheater zu sehen. Axel Corti verfilmte den Stoff 1962 mit Hans Holt als Kaiser, Inge Konradi als Nozerl und Hans Moser als Bahnwärter.

