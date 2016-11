Für die vielen Liebhaber der Produkte aus der Käserei Kretschmer in Hirschbach kommt eine erfreuliche Meldung: Bei den Weitraer Adventtagen am kommenden Wochenende gibt es wieder den beliebten Schnittkäse „Kasperl“ in diversen Geschmacksrichtungen.

Nach seinem Schlaganfall Anfang Juli wurde Rüdiger Kretschmer beruflich komplett aus der Bahn geworfen. Er musste sogar sein Gewerbe abmelden. „Doch jetzt geht es mir wieder gut. Das Gewerbe läuft wieder seit 11. November und ich schaue wieder optimistisch in die Zukunft“, so der Besitzer der wohl kleinsten Käserei in Österreich.

Sein Kuhmilchlieferant Anton Diesner aus Hirschbach ist wieder aktiviert worden, ebenso der Kräuterbauer Zach, von dem die Zutaten für den Kuhmilchkäse kommen. „Ich bin zuversichtlich, dass noch im Dezember meine Produkte wieder in gewohnter Weise in den bisherigen Geschäften zu bekommen sind“, gibt Kretschmer bekannt, dessen Käserei mittlerweile seit sieben Jahren besteht.

Kretschmer nach zehn Wochen Reha wieder fit

Insgesamt zehn Wochen war Rüdiger Kretschmer nach seinem Schlaganfall im Krankenhaus und auf Rehabilitation in Allentsteig. „Es ist alles optimal verlaufen. Ich habe keinerlei Handycaps und bin wieder voll einsatzfähig. Die Reha mit dem voll engagierten und kompetenten Team hat viel geholfen“, schaut der Käser dankbar zurück.

Jetzt wird mit vollem Elan gekäst, damit beim Stand der Käserei Kretschmer bei den Weitraer Adventtagen ein breites Sortiment angeboten werden kann.