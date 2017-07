Unter dem Motto „Nachtstreifzug“ beteiligt sich die Stadtgemeinde Litschau am 7. Oktober an der „Langen Nacht der Museen“. Der Nachtstreifzug führt aber nicht nur durch Museen, denn in der Schrammelstadt gibt es auch andernorts viel zu entdecken.

Das Team, das diese Veranstaltung ins Leben ruft, möchte die Museen und kulturellen Einrichtungen in Litschau ins Rampenlicht rücken. So ist etwa eine Spezial-Stadtführung geplant, die im sonst nicht öffentlich zugänglichen Hof des alten Schlosses startet. Hausherr Franziskus Seilern-Aspang wird dort Interessantes berichten. Mit der Stadtführerin geht es durch verborgene Gässchen und Türchen entlang der Stadtmauer und dem Fischertor zum Stadtplatz sowie in die gotische Hallenkirche St. Michael, die seit 2008 in der ehemaligen Grafenloge das Sakrale Museum beherbergt.

Auch Waldviertelbahn und Strickerei im Fokus

Ein weiterer Punkt ist das Heimatmuseum, in dem man sich über die bäuerliche Wohnsituation anno dazumal informieren kann. Entzückende Wohnräume mit den Accessoires des täglichen Lebens sowie ein Klassenzimmer versetzen die Besucher in eine andere Zeit, hier wird es eine Lesung aus der Gemeinde-Chronik des Oberlehrers Karl Zimmel geben. Der Besuch des Johann Hörmann-Strickereimuseums darf natürlich nicht fehlen, blühte hier doch einst das Strickerei-Gewerbe. Beinahe die gesamte Bevölkerung verdiente einst mit der Produktion von Strickwaren ihren Unterhalt. Veranschaulicht soll dies nicht nur durch Exponate werden, sondern auch mittels einer Power-Point-Präsentation alter Aufnahmen von Strickereien.

Und auch die Waldviertelbahn ist mit dabei. Nostalgische Einblicke gewähren die beiden historischen Museums-Waggons direkt beim Kulturbahnhof. Im Kulturbahnhof selbst sind Nonstop-Vorführungen alter Filme aus dem Leben in der Region geplant: Eröffnungen von Ausstellungen, Gebäuden und Freizeiteinrichtungen, die Grenzöffnung, Feste und das Leben rund herum. Diese wertvollen Zeit-Dokumentationen zeigen die Modernisierung und Veränderung der Region auf unterhaltsame Art und Weise auf.

Im von der Waldviertelbahn zur Verfügung gestellten Speisewagen kommt auch die Kulinarik nicht zu kurz, es werden neben Getränken am Kulturbahnhof Mader’s Räucherfisch-Kreationen kredenzt.

„Angesichts der Fülle an Kleinodien in unserer geschichtsträchtigen Gemeinde und unserer liebevoll gestalteten Museen freut es mich ganz besonders, dass sich ein Team gebildet hat, das sich bemüht, diese Schätze an einem Abend geballt, informativ und zudem amüsant seinen Mitbürgern und Gästen näher zu bringen“, zeigt sich auch Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP) begeistert.