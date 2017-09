Der Zorn war deutlich spürbar – viele Hoheneicher können sich mit dem Abriss der Stidl-Wehr an der Braunau in Hoheneich, der seit geraumer Zeit das meist diskutierte Thema der Gemeinde ist, nicht anfreunden. Sie machten ihren Zorn auf die Behörde und die Gemeinde im Rahmen einer Infoveranstaltung, die am 18. September im Gasthaus Pöhn über die Bühne ging, Luft.

Schon im Jahr 2003 hatte die Bezirkshauptmannschaft einen Abrissbescheid für die Wehr erstellt. Wie Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Martha Haselsteiner erklärte, war das Wasserrecht nach dem Verzicht des damaligen Besitzers Josef Stidl im Jahr davor damals schon erloschen. Haselsteiner: „Rechtlich gesehen existiert die Stidl-Wehr seit damals gar nicht mehr.“ Danach habe die Gemeinde versucht, Nachfolge-Projekte (etwa für ein Kleinwasserkraftwerk) auf die Beine zu stellen, die seien aber allesamt aus diversen Gründen (ökologische, wirtschaftliche, wegen Förderrichtlinien, ...) gescheitert.

Bis auf den letzten Platz gefüllt war der Saal im Gasthaus Pöhn, die Diskussion teilweise auf sehr hitzigem Niveau. | Thomas Weikertschläger

Der Abrissbescheid sei aber seitens der BH immer wieder aufgeschoben worden – wie Haselsteiner einräumte, nur aus „gutem Willen der Gemeinde gegenüber“. Nach ihrem Amtsantritt an der BH Gmünd im Jahr 2013 habe sie die Gemeinde daher auch unter Druck gesetzt, die Suche nach einem Projekt voranzutreiben, oder eben den Abriss-Bescheid umzusetzen. Und jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, wo der Abriss definitiv erfolgen werde.

Mit letzter Aussage zog sie den Unmut vieler Gäste auf sich. Die Frage wurde laut, warum man eine Informationsveranstaltung durchführt, wenn der Ausgang ohnehin schon beschlossene Sache sei. „Bei jeder Bauverhandlung wird das vorher besprochen“, meinte etwa Anrainer und Feuerwehr-Mitglied Gerald Redl. Daraufhin meldete sich Ex-Bürgermeister Roman Wallner zu Wort, es habe in seiner Amtszeit eine Einladung an alle Anrainer gegeben. Die hätten auch die Zustimmung zur Errichtung eines Kraftwerks gegeben, er sei dann aber im Gemeinderat als einziger für den Abriss der Wehr gewesen.

Bürgermeister ließ Frage nach Zukunft offen

Bürgermeister Grümeyer führte an, dass bei einer heuer durchgeführten Befragung unter den 51 „HQ 100-Anrainern“ (liegen innerhalb einer bestimmten Hochwasserlinie) sich nur 36 für den Erhalt der Wehr ausgesprochen hätten. Darauf wurde der Unmut laut, dass nicht alle Anrainer befragt worden seien. Redl etwa spielte wieder auf Bauverhandlungen an: „Da werden alle Beteiligten eingeladen, da wird kein Anrainer vergessen.“ Haselsteiner konterte, dass eine einzige Gegenstimme gegen den Erhalt (und davon gab es in der aktuellen Befragung neun) aus wasserrechtlichen Gründen reiche, um die Wehr abzureißen. Daher habe es selbst dann keine Auswirkung auf die Entscheidung, wenn ein Anrainer nicht eingeladen worden sei.

Neben der Frage des Ortsbildes und der Hochwassergefahr für Hoheneich (auch hier gingen die Meinungen auseinander, ob diese mit oder ohne Wehr größer ist) wurde auch die Frage des Löschwassers angesprochen. Feuerwehr-Kommandant Roman Parutschka meinte: „Die gestaute Braunau bei der Stidl-Wehr dient als Löschwasserreservoir für ganz Hoheneich. Ich möchte gar nicht daran denken, was bei einem Wohnhausbrand passiert, wenn die Braunau weg ist.“ Beim Gedanken an die geringe Leistungsfähigkeit des Hoheneicher Hydranten-Netzes könne er nicht gut schlafen. Die Entgegnung Haselsteiners, dass eine Wehr kein Löschwasserteich sei und sich die Gemeinde Hoheneich – wie jede andere auch – eine Lösung für das Löschwasser überlegen müsse, ließ den Groll der Hoheneicher wieder laut werden.

Die Frage, wie es nun konkret weitergeht, musste Grümeyer noch unbeantwortet lassen. Da er bisher um den Erhalt der Wehr gekämpft habe, habe er sich um eine Zukunftslösung noch keine Gedanken gemacht. Der Abriss der Wehr wird die Gemeinde laut Grümeyer rund 25.000 Euro kosten.