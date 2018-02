Achsenbruch bei Traktor: 60 l Getriebeöl traten aus.

Ein Aufgebot von Feuerwehr, Straßenmeisterei und Bezirkshauptmannschaft musste am 1. und 2. Februar ausrücken: Neben der Verbindungsstraße von Hoheneich und Nondorf (L8218) war Getriebeöl aus einem 39 Jahre alten Traktor ausgetreten und in Schächte für das Oberflächenwasser geflossen.

Ein 53-jähriger Waldensteiner fuhr am 1. Februar kurz vor 15 Uhr mit seinem Traktor der Marke Same, an dem ein Rückewagen angehängt war, von Hoheneich in Richtung L68. Kurz vor der Bahnübersetzung brach beim Traktor die Halbachse. Dadurch flossen rund 60 Liter Getriebeöl aus.

Der Waldensteiner informierte sofort die Landeswarnzentrale, die die Feuerwehr Hoheneich zur Ölbindung zum Einsatzort beorderte. Da das Öl auch in den im Straßengraben befindlichen Schacht geflossen ist, wurde die Abteilung Wasserrecht der Bezirkshauptmannschaft Gmünd verständigt.

Gemeinsam mit dem Schremser Straßenmeister Helmut Rausch besichtigte ein Beamter der Gewässertechnik den Unfallort. Es wurden Ölspuren in zwei weiteren Schächten entdeckt. Daher errichtete die Feuerwehrmitglieder Ölsperren in den betroffenen Schächten und brachten Ölbindemittel ein.

Für den darauffolgenden Tag wurde eine Spülung der mit Erdreich verstopften Rohre unterhalb der L8218 durch die Straßenmeisterei Schrems angeordnet. Die Floriani mussten dazu Ölsperren in einem Entwässerungsgraben errichten, damit das Öl nicht in den nahe gelegenen Bach gelangen kann.

Den kaputten Traktor barg der Besitzer selbst. Laut Auskunft der Straßenmeisterei Schrems ist aufgrund der gesetzten Maßnahmen kein Öl in den Elexenbach gelangt.

