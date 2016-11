Dixieland-Musik am Sportplatz .

Eine etwas andere Musikveranstaltung bot der Sportverein Haie in Hoheneich: Die Fußballer luden in der beheizten Sportvereinshalle zu einem Jazzabend mit der Boaderland Dixieband ein, welche auch Erfahrung aus New Orleans mitbrachte. Die Besucher waren begeistert.