Gasaustritt: Hausbewohner ins Spital gebracht.

Zu einem medizinischen Notfall (verletzte Person) eilte am Mittwoch das Rote Kreuz Gmünd nach Hoheneich. Nach dem Betreten des Wohnhauses wies der standardmäßig mitgeführte CO-Warnmelder eine schädliche Gaskonzentration im Haus aus – sofort riefen die Rettungskräfte die örtliche Feuerwehr Hoheneich zum Einsatzort.

Dort eingetroffen schlossen die Florianis umgehend die Versorgung der lokalen Gasanlage und öffneten alle Fenster in den Wohnräumen. Die verletzte Person wurde unterdessen vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Gmünd gebracht.

Informationen einer weiteren im Haus lebenden Person zufolge verwendet man die Gasanlage, die mit einer 33 kg-Propangasflasche betrieben wird, nur zum Erzeugen von Warmwasser in Form eines Durchlauferhitzers, meldete die Feuerwehr in einer Aussendung. Und weiter: "Da sich in mehreren Räumen des einstöckigen Hauses Holzöfen befanden, und diese auch beheizt wurden, wurde vermutet, dass der Kohlenmonoxid-austritt auf diese Öfen und einer unzureichenden Belüftung zurückzuführen war."

Die Hausbewohnerin teilte der Feuerwehr und den anwesenden Polizeibeamten mit, die Gasanlage und Heizungsöfen schnellstmöglich durch eine Firma kontrollieren zu lassen. Auf Anraten des Notarztes begab sie sich zur Abklärung von möglichen Gesundheitsschäden im Anschluss ebenfalls ins Krankenhaus Gmünd.