„Die Post bringt allen was. Die Frage ist nur, wann“, macht der Hoheneicher Josef Göth seinem Unmut über die Postzustellung in seiner Gemeinde Luft. Nach mehreren unbefriedigenden Versuchen, Erklärungen zu Fragen zu erhalten, wandte er sich an die NÖN.

Abgesehen davon, dass der Briefträger nur noch jeden zweiten Tag komme (einen Tag an einer, einen Tag an der anderen Straßenseite), schwankt die Zustellzeit laut Göth nun „an guten Tagen zwischen 11 und 12, an schlechten Tagen zwischen 15 und 16 Uhr. Von Service kann da keine Rede mehr sein, zumal es deshalb ja noch nicht billiger wird.“ Für Tageszeitungen sei die späte Lieferung uninteressant. Laufende Zustellerwechsel würden zudem laut Göth eingesessene, bewährte Gewohnheiten wie die Paketzustellung bei eigener Abwesenheit zu einem bestimmten Nachbarn auflösen. Göth: „Vielleicht gibt es ja eine einfache Erklärung dafür, aber diese erhielt ich bisher nicht.“

Post: Ausfälle erzwangen mehrere Wechsel

Die NÖN erhielt von der Post sehr wohl Antworten. Sprecher David Weichselbaum hält fest, dass 95 Prozent der Postsendungen bereits am Tag nach der Abgabe zugestellt würden, die konkrete Zeit aber von Rayons und Touren abhänge. Einzig einzelne Werbesendungen, vor allem das Post-Kuvert, werden ihm zufolge aber nur zwei Mal pro Woche gebündelt verteilt, dabei könnten auch Straßenseiten abwechselnd bedient werden. „Ist für einen Haushalt keine weitere Post dabei, dann trügt daher vielleicht der Eindruck“, sagt David Weichselbaum. Er beziffert den Rückgang an verschickten Briefen immerhin mit drei bis fünf Prozent pro Jahr.

Die Post sei laufend um Optimierungen der Zustellung bemüht, ergänzt er: Im Raum Hoheneich hätten jedoch in den vergangenen Monaten durch Krankenstände und Urlaube verstärkt Springer ihre Dienste verrichtet, die Bräuche womöglich nicht kannten. Weichselbaum: „Die Zustellbasis wurde über das Problem informiert – wir hoffen, dass die gewohnte Qualität bald wieder hergestellt ist.“