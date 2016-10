„Rock the Oak“: Aus der Garage in die Halle .

Die Gruppe „The Grays“ lädt einmal jährlich Freunde und Fans zu einem Konzert ein. „Begonnen habe ich mit einigen Freunden in meiner Garage – und da unsere Freunde und Fans immer mehr wurden, haben wir die Halle des SV Haie Hoheneich für das nicht öffentliche Konzert gemietet“, sagte Bandleader Franz Breit.

Der zahlreiche Besuch dokumentierte am 15. Oktober einmal mehr die Beliebtheit der tollen Gruppe. Die jung Gebliebenen erfreuten sich an den gespielten Hits aus den 1960er und 1970er Jahren. Die fünf Männer und eine Frau gaben ihr Bestes, gerockt und getanzt wurde bis spät in die Nacht.