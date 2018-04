Der Kurdirektor verlässt das zu hundert Prozent im Gemeinde-Eigentum stehende Moorbad Großpertholz nach wenigen Wochen wieder, der Gemeinderat Hermann Hahn jun. (Liste Freiheitliche/Unabhängige Pertholz Aktiv) formuliert eine Reaktion. Er löst damit einen Wirbelsturm aus, der auch die NÖN erfasst – obwohl im Blatt kein Wort daraus erscheint und ein Online-Leserbrief nach Anwalts-Intervention wieder entfernt wird.

Das NÖN-interne Protokoll dazu liest sich wie das Drehbuch zu einem schlechten Film inklusive heimlicher Telefon-Mitschnitte, Bitten um Aufschub, abendlichem Besuch in der Redaktion, stornierten Inseraten-Aufträgen, Post von Anwälten (wo NÖN-Redaktionsleiter Markus Lohninger ein „Beitragstäter“ genannt wird), Aufforderungen zur „Gegendarstellung“ und Zahlung der „Kosten unserer Intervention“ von 9.600 Euro. Ansonsten: Klage! Warum bloß das alles?

Hintergründe der Trennung zwischen dem als GmbH geführten Moorbad und dem Kurdirektor per 6. März seien, wie Hermann Hahn jun. am 20. März auf NÖN.at schrieb, Fragen zur Finanzierbarkeit der laut Geschäftsführer Edmund Kitzler etwa drei Millionen Euro teuren Generalsanierung des Kurhauses und die etwa 75 m 2 große Kurdirektoren-Wohnung gewesen. In Letzterer wohne nämlich nicht der Direktor, sondern „seit einiger Zeit der Steuerberater des Kurhauses“.

Bitte um Stellungnahme lange vor Leserbrief

Explizite Vorwürfe finden sich in Hahns Schreiben nicht. Er nennt aber bemerkenswerte Verflechtungen: Edmund Kitzler als mittlerweile alleiniger Geschäftsführer des Kurhauses – in dem auch der Bürgermeister beschäftigt ist – sei auch Gemeindeanwalt und stellvertretender Obmann der ÖVP-Ortspartei. Dessen Sohn Peter Kitzler sei geschäftsführender Gemeinderat, Mitglied im Kurausschuss der Gemeinde, der den Geschäftsführer Edmund Kitzler „kontrollieren“ solle, und zugleich Kanzlei-Miteigentümer „jenes Steuerberaters [..], welcher in der Kurdirektorenwohnung residiert“. Namen nannte er keinen.

Hermann Hahn (FPÖ) | Archiv

Bürgermeister Klaus Tannhäuser (ÖVP) verwies für Fragen zur Ablöse des Kurdirektors an Geschäftsführer Edmund Kitzler. Die NÖN hat diesen am 13. März (mündlich; Hahn war da schon mit der NÖN in Kontakt getreten) und wieder am 23. März (per Mail) um eine Stellungnahme zu den Angaben und Verstrickungen gebeten, am 26. März auch Peter Kitzler. Alle Angebote wurden ausgeschlagen. Edmund Kitzler legte aber am Abend des 26. März im Büro der Gmünder NÖN noch einzelne Unterlagen vor (etwa eine erste Mietabrechnung vom 5. Februar) und bat darum, den Leserbrief wegen aktueller privater Umstände um eine weitere Woche zu verschieben.

Der Beitrag wurde noch einmal aus dem Blatt genommen. Zwei Minuten vor Druckbeginn der NÖN kam das Anwaltsschreiben im Namen von Edmund und Peter Kitzler, Gerhard Seidl sowie der „Bad Großpertholzer Kurbetriebs- und Fremdenverkehrseinrichtungs-GmbH“ mit Aufforderung zur Gegendarstellung am 5. April, Zahlung von 9.600 Euro binnen einer Woche und andernfalls der Klageandrohung.

Die NÖN hätte sich in dieser Gegendarstellung für die „Verbreitung“ des nie in der Kaufzeitung erschienenen Leserbriefs entschuldigen sollen. Sie hätte primär festhalten sollen, dass ihr dokumentiert worden sei, dass…

der Weggang des Kurdirektors „weder sachlich noch zeitlich in Zusammenhang“ mit der anderweitigen Vermietung der Wohnung stehen könne,

diese Wohnung schon vor dem Engagement des Kurdirektors an die gleiche Person vermietet gewesen sei, die „eine wesentlich höhere Miete bezahlte, als der vormaligen Kurdirektorin für das gleiche Objekt lohnsteuerlich zugerechnet wurde“ (die Vermietung also für das Kurhaus „vorteilhaft“ sei),

der Kurzzeit-Direktor laut Dienstvertrag An spruch auf eine „andere, wesentlich kleinere Wohnung“ hatte und ein Angebot auf das „Mietrecht“ in der großen Wohnung von sich aus ausgeschlagen habe.

Hahn: Rückendeckung für allfälligen Prozess

Diese Darstellungen hätte die NÖN von Haus aus gebracht, das Angebot dafür war – wie beschrieben – bereits vor Einlangen des Leserbriefs ausgesprochen worden. Der Aufforderungen auf eine Gegendarstellung und zur Zahlung der 9.600 Euro kam die NÖN nicht nach.

Hermann Hahn jun. selbst sah sich mit ähnlichen Forderungen konfrontiert, wies diese allerdings schriftlich zurück. Er hat die Angelegenheit dem „Verband Freiheitlicher und Unabhängiger Gemeindevertreter NÖ“ übergeben. Dieser hat die Causa inzwischen geprüft, Hahn Rechtsbeistand und die Kosten-Übernahme in einem allfälligen Gerichtsverfahren zugesichert.