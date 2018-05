Vertreter sämtlicher Vereine der JHG Waldviertel fanden sich in Edelhof ein, um den Ausführungen von Aleksandar Gitsov (Standortleiter LAZ Waldviertel) und Helmut Lamatsch (Vorstufenleiter Zwettl) zu lauschen. Beim 2er- (U6) und 3er-Fußball (U7) sollen sich ebensoviele Spieler pro Team auf stark verkleinertem Feld gegenüberstehen. Im Gegensatz zu größeren Spielformen fallen körperliche Vorteile einzelner Spieler weniger ins Gewicht, zudem wird ein „Verstecken“ schwächerer Teilnehmer verhindert. „Das hat den Vorteil, dass alle Spieler, auch die schlechteren, möglichst viele Ballkontakte haben, die Angst vor dem Ball verlieren und Selbstvertrauen gewinnen“, erklärt Gerhard Klein, Obmann der JHG-Waldviertel.

„Bei sechs Spielern pro Mannschaft werden wieder vermehrt die Besseren angespielt und manch andere tun, überspitzt gesagt, Gänseblümchen pflücken.“

Die 2015 in Belgien entwickelte, von der UEFA als zweitbestes Projekt im Breitenfußball ausgezeichnete, Ausbildungsform wird vom ÖFB empfohlen, der NÖFV lud daher zur verpflichtenden Informationsveranstaltung. Vorgezeigt wurden die Spiele von der LAZ-Vorstufe Zwettl, im Anschluss traten die Kinder der Vereine Kirchschlag, Waldhausen, Waidhofen und Zwettl gleich gegeneinander an. „So ein Turnier kann man locker in ein, zwei Stunden abhalten“, erklärt Klein, der bezüglich der Umsetzung durch alle Vereine skeptisch aber hoffnungsvoll ist: „Ob das alle machen, bleibt abzuwarten. Sinnvoll ist es auf alle Fälle und vor allem für Vereine mit weniger Nachwuchsspielern eine optimale Spielform. Man muss es eben auch wollen, ich sage den Verantwortlichen aber immer: Ohne eine vernünftige Nachwuchsarbeit werdet ihr nicht überleben.“