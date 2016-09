Nach einleitenden Worten und Begrüßung durch Vizebürgermeisterin Stefanie Lendl bestieg Claudia Sadlo das Podest. Mit ihrem Programm „Müssen-dürfen-sollen-können?!“ unterhielt die Waldviertler Kabarettistin ihre Gäste im ausverkauften Saal.

Für die mehrfach ausgezeichnete Kabarett-Newcomerin, die seit 2012 auf der Bühne steht, war diese Vorstellung eine ganz besondere – hatte sie in Reingers, der Nachbargemeinde ihrer Heimat Eisgarn, doch ein Heimspiel.

Der Kabarettabend, gewürzt mit „Woidviertla Schmäh“, kam beim großteils einheimischen Publikum sehr gut an. Durch ihre berufliche Erfahrung in der Gastronomie hat Sadlo das „Schmähführen“ perfektioniert und setzte das auch gekonnt in Szene. Ihren Nachbarn, Bekannten und Fans präsentierte sie mit Witz und Charme direkte und authentische Alltagsgeschichten, serviert mit lustigen Pointen.

Große Freude über den gelungenen Auftritt gab es nicht nur bei der Künstlerin selbst, sondern auch bei der Organisatorin Jasmina Perzi. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Kindergarten der Gemeinde Reingers zugute.

Übrigens: Claudia Sadlo hat schon ein neues Programm im Köcher – Vorpremiere ist im November.