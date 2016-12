Aufgrund der Tatsache, dass der Liftbetrieb am Aichelberg nun doch weitergeht, veranstalteten die Betreiber eine Kick-off Party beim Skilift. Zahlreiche Besucher waren daher am 26. Dezember zu Fuß, mit Skiern oder Rodeln gekommen, um an der Feierlichkeit teilzunehmen. Auch der örtliche Bürgermeister Harald Vogler war gekommen und hofft jetzt auf entsprechende Witterung und Schneefall.

Die Besucher scharten sich um die Eisbar herum und konnten neben interessanten Diskussionen auch guten Glühwein genießen. Einige Vorführungen der Langläufer und der Skilehrer, die mit Fackeln den Hang herunterfuhren, sowie Kinderanimationen, etwa zwei Bären, die Süßigkeiten verteilten, rundeten das Programm ab. Es waren auch Skifahrer mit Fasstauben unterwegs und zum Abschluss wurde ein Feuerwerk gezündet.