Karlstift , Sallingberg

Die Sonderschule Ottenschlag führte am 26. Jänner einen Skitag in Karlstift durch. Unter den Schülern befand sich auch der Sallingberger, der gegen 11.30 Uhr auf der Skipiste beim Übungslift talwärts fuhr. Dabei wurde ihm die dort befindliche Buckelpiste zum Verhängnis. Der 14-Jährige kam zu Sturz und verletzte sich dabei an der rechten Schulter.

Der Bursch wurde mit dem Skidoo von der Piste und danach mit der Rettung aus Langschlag ins Krankenhaus nach Zwettl gebracht.