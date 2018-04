Auf „katastrophale Zustände“ beim Stierhüblteich machte SPÖ-Gemeinderat Josef Scharinger bei der jüngsten Gemeinderatssitzung von Bad Großpertholz aufmerksam. Seine schriftlichen Beschwerden beim Naturparkverein Nordwald würden nicht registriert werden.

„Am Schwimmplateau und bei den Bänken schauen Nägel heraus, die WC-Anlagen beim Buffet stinken, die Sandkiste für die Kinder ist verdreckt“, sagte Scharinger. Dabei gehe es um einen Naturparkteich, mit dem auch Werbung gemacht werde.

„Alles, was draußen ist, gehört dem Verein“

Der derzeitige Pächter sperre „die Toilettenanlagen einfach zu“. Badegäste müssten daher im Wald ihre Notdurft verrichten. „Wer ist für die Vergabe zuständig? Wir hätten eine Interessierte, die die Anlage mit dem Buffet übernehmen würde und das sicherlich gut macht“, fragte der SPÖ-Gemeinderat. Die Problematik solle in der nächsten Sitzung des Naturparkvereines von ÖVP-Bürgermeister Klaus Tannhäuser angesprochen werden.

Die NÖN konfrontierte Pächter Franz Vorderwinkler mit der Kritik. „Meine Bänke sind im Haus, alles was draußen ist, gehört dem Naturparkverein. Aber ob ich überhaupt eine fünfte Saison anhängen werde, entscheidet sich erst“, so Vorderwinkler. Die schwebende Pachterhöhung müsse endlich fixiert werden, stellt er klar.

„Ich möchte auf meine Kosten die WC-Anlagen umbauen, die Küche adaptieren und dann die Saison mit 1. Mai starten. Ich weiß aber nicht, wie hoch die Pacht sein wird“, so Vorderwinkler, der vor der Pacht des Buffets zwei Jahre lang Wirt auf der Nebelsteinhütte war. Manfred Artner, Obmann im Naturparkverein, betont indes, der Vorstand habe erst vor wenigen Tagen beschlossen, den Pachtvertrag von Mai bis Oktober unverändert verlängern zu wollen.

"Der Verein tut wirklich enorm viel"

Scharingers Kritik, er wohne gar nicht in Karlstift, entkräftet Vorderwinkler: „Im Sommer bin ich in Karlstift, sonst in Steyr.“ Aber das Waldviertel, besonders der Stierhüblteich mit der unberührten Moorlandschaft, sei für ihn etwas Besonderes.

Die Bänke und Infotafeln werden derzeit saniert bzw. erneuert: „Bis vor wenigen Tagen lag ja noch Schnee“, betont Naturparkobmann Artner und verweist darauf, dass die Bänke entlang der Wanderwege in die Zuständigkeit des Fremdenverkehrs- und Verschönerungsvereines Karlstift fallen. Auch die Fischer vom Stierhüblteich leisten einen Beitrag zum Erhalt dieses beliebten Ausflugszieles. „Das war immer so“, so Artner.

Der Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein Bad Großpertholz hat indes seit Kurzem mit Thomas Glaser anstelle von Ewald Schmid einen neuen Obmann. „Der Verein tut wirklich enorm viel und ich habe eine Lösung gefunden, wie wir diese Mitglieder unterstützen können“, sagt Vizebürgermeisterin Martina Sitz (ÖVP).

Interessierte könnten Blumenkisterl gießen, Grünanlagen jäten oder Wanderwege kontrollieren. „Dazu soll es Patenschaften geben, die dann mit Namenstafeln bekannt gegeben werden“, so Sitz. Dazu gäbe es Förderungen von Natur im Garten, die Idee könnten auch andere Vereine übernehmen. Interessenten könnten sich schon jetzt am Gemeindeamt melden.