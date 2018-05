Knalleffekt in Kirchberg nach der Gemeinderatssitzung vom 14. Mai: Die Geräte am Spielplatz wurden am Dienstagmorgen abgebaut.

Gemeinderat Norbert Edinger („Wir für Kirchberg“) hatte am Vorabend per Dringlichkeitsantrag auf den schlechten Zustand der Schaukeln und der Rutsche aufmerksam gemacht. Er forderte eine umgehende Sperre, da durch die Mängel Gefahr im Verzug sei, und die Erstellung eines Konzepts für die Neuerrichtung eines Spielplatzes bis zur nächsten Gemeinderatssitzung. Weiters forderte er die Einholung von Angeboten. Außerdem solle die Überprüfung der Spielgeräte künftig durch einen externen Sachverständigen erfolgen.

"Schaukeln werden ersetzt"

„Jetzt habt ihr die Mängel gesehen. Sollte etwas passieren, ist jeder Gemeinderat mit verantwortlich“, redete Edinger den anwesenden Mandataren nach der Verlesung des Antrags ins Gewissen. Doch nur Edinger und FPÖ-Gemeinderat David Böhm stimmten für die Aufnahme in die Tagesordnung, womit das Thema erst einmal vom Tisch war. Doch schon nach der Sitzung kündigte Bürgermeister Karl Schützenhofer (ÖVP) gegenüber der NÖN an, die Spielgeräte gleich am nächsten Tag abbauen zu lassen. Dies geschah dann auch.

„Die beiden Schaukeln werden durch neue ersetzt, das Schaukelgestell schauen wir uns an, ob es wirklich so schlecht ist, und den Rutschenkörper werden wir wenn nötig ebenfalls austauschen“, verspricht Schützenhofer nun. Ziel sei es, den Spielplatz so, wie er war, wiederherzustellen und benutzbar zu machen, bis im Zuge des Kindergartenbaus sowieso ein neuer Spielplatz angelegt wird. Die Kosten werden sich auf einige hundert Euro belaufen.