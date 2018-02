Bereits sein erstes einschneidendes Erlebnis hatte mit einem Fahrzeug zu tun, und Fahrzeuge prägten danach auch sein Leben. Am 17. Februar feierte der in Kirchberg in vielfacher Funktion tätige Mechaniker-Meister und Autohändler Josef Gatterer sen. seinen 70. Geburtstag.

Aufgewachsen in Sallingberg, machte Gatterer als Hauptschüler durch eine spektakuläre Lebensrettung auf sich aufmerksam: Als der Lenker des Schulbusses und einige ältere Schüler beim Bestreuen der ansteigenden, glatten Straße halfen, begann der mit Schülern besetzte Bus zu rollen und drohte einen tiefen Abhang hinunter zu stürzen. Der damals 14-Jährige, der beim Streuen geholfen hatte, sprang geistesgegenwärtig hinein und zog die Handbremse an. Der Bus kam kurz vorm Absturz zum Stillstand. Das brachte Gatterer einen TV-Auftritt, die Lebensretter-Medaille und eine Europa-Reise gemeinsam mit anderen Lebensrettern ein.

Als sportbegeisterter junger Mann nahm er an vielen Veranstaltungen teil, Skijöring fuhr er auf dem Motorrad und auch auf Skiern, auch an Rallyes nahm er teil. In Sallingberg, wo sein Vater eine Werkstätte führte, sowie später in Krems erlernte Gatterer den Beruf des Kfz-Mechanikers.

1971 heiratet er seine Gertrude (†2012) und strebte die Gründung einer eigenen Kfz-Werkstätte an. Ein passendes Firmenareal in Kirchberg war gefunden, gemeinsam mit seiner Gattin schuf man den noch heute bestehenden Standort. „Wir haben mit einfachsten Mitteln angefangen“, so der Jubilar. Im Jahre 1973 absolvierte er die Meisterprüfung.

In vielerlei Hinsicht in der Gemeinde engagiert

Der Firmenrohbau wurde fertiggestellt und Josef Gatterer betrieb neben der Pkw- und Landmaschinenwerkstätte auch den Handel mit Kraftfahrzeugen. Der Betrieb wurde ständig weiter ausgebaut, bis ein Mitarbeiterhöchststand von 17 erreicht war. Auch Spenglerarbeiten und sogar Autobuslackierungen wurden erledigt. Im Jahr 1979 kam Sohn Josef zur Welt, welcher im Jahr 2008, nach erfolgter Gründung der GmbH, die Firmenleitung übernahm. Der Seniorchef wurde dabei als Gesellschafter eingetragen. Mehr als 50 Lehrlinge wurden in der Ära von Josef Gatterer sen. ausgebildet, einer davon nahm sogar erfolgreich an Bundeslehrlingsmeisterschaften teil.

Josef Gatterer bekleidete zahlreiche Funktionen in der Kfz-Innung der Wirtschaftskammer sowie beim Wirtschaftsbund und ist nach wie vor im Landesgremium des Kfz-Handels tätig, dafür erhielt er auch die Silberne und Goldene Ehrennadel des Wirtschaftsbundes.

Auch war er immer in der Gemeinde sehr engagiert - als Gemeinderat, als Gründungsmitglied und langjähriger Obmann im Kirchberger Hamerling-Chor, als Obmann des Sportvereins Kirchberg (dessen Ehrenpräsident er heute ist), als Helfer bei Feuerwehr-Festen (gemeinsam mit seiner Gattin), Faschingsumzügen und anderen Veranstaltungen. Auch für die Kirche engagierte sich Josef Gatterer - als Pfarrkirchenrat, Initiator der Errichtung des Peregrin-Denkmals und Mitglied im Kirchenchor, zudem war er maßgeblich an der Renovierung des historischen Kirchentorbogens beteiligt.

„Gefeiert wird der runde Geburtstag nur im engsten Kreis und mit einigen Wegbegleitern im kleinen Rahmen“, meinte der Jubilar.