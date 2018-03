Ein 19-jähriger Schweiggerser fuhr am 17. März kurz vor 17.30 Uhr mit seinem Hyundai- Coupe von Limbach in Richtung Kirchberg. Im Wagen befand sich auch seine 17-jährige Freundin aus Gmünd. In einer Rechtskurve brach das Heck des Hyundai auf der schneeglatten Fahrbahn nach links aus. Der Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es schlitterte in den Straßengraben, überschlug sich und kam wieder auf den Rädern zum Stillstand.

Beide Insassen wurden vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Gmünd eingeliefert. Laut Polizeibericht gab der Lenker an, nicht verletzt worden zu sein. Er konnte auch das Krankenhaus nach einer ambulanten Untersuchung wieder entlassen. Bei seiner Freundin wurden leichte Verletzungen diagnostiziert, auch sie konnte nach der Behandlung wieder nach Hause.

Das total kaputte Auto wurde von den Feuerwehren Kirchberg und Schrems geborgen. Dazu wurde auch die L68 im Unfallbereich gesperrt. Es wurde außerdem ein Straßenleitpflock beschädigt und es entstand ein Flurschaden.