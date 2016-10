Die Diskussion über Neubau oder Sanierung des Kindergartens ließ die Wogen in der Gemeinderatssitzung am 20. Oktober hochgehen. Auch wenn nur ein Bericht von VP-Bürgermeister Karl Schützenhofer über den Stand der Dinge und keine Beschlussfassung auf der Tagesordnung stand, offenbarten sich klar einzementierte Standpunkte. Die SPÖ will das alte Haus sanieren, Schützenhofer hält „den Neubau für die vernünftigere Lösung“.

Damit könne man, so Schützenhofer, die Wünsche der Bediensteten erfüllen und die Möglichkeit für künftige Erweiterungen des Hauses in einer „hoffentlich wachsenden Gemeinde“ schaffen, bei einer Sanierung stünde man zugleich unter Zeitdruck: „Da hätten wir nur zwei Monate. Möglichkeiten, Möbel, Bücher oder andere Gegenstände zwischen zu lagern, haben wir nicht“, sagte er.

830.000 Euro für Neubau

Er habe eine Berechnung für die Neubau-Kosten eingeholt: Ein schlüsselfertiges Gebäude inklusive Fundamentplatte, Einfriedung und Gartengestaltung komme auf 830.000 Euro. Die Preisdifferenz zur Sanierung (542.000 Euro) unter Berücksichtigung möglicher Förderungen und eines etwaigen Verkaufs des alten Hauses sei die Sache wert.

Schützenhofer und der geschäftsführende SP-Gemeinderat Werner Fischer warfen sich in der Diskussion an den Kopf, vorgelegte Zahlen jeweils missinterpretiert zu haben, Netto- und Bruttobeträge zu mischen oder nicht zu bedenken, dass in gewissen Angeboten Einrichtungsgegenstände oder Heizung nicht enthalten seien. Fischer: Man könne um die von ihm errechnete Differenz zwischen Neubau und Sanierung auch noch einen neuen Bauhof bauen und das Arzthaus sanieren.

Norbert Edinger (Wir für Kirchberg), der anmerkte, dass die Idee zum Neubau aus seiner Fraktion gekommen sei, beendete die emotionale Diskussion, indem er die wichtigste Frage aufwarf: „Wie gehen wir konkret weiter vor?“ Schützenhofer will den Beschluss über Neubau oder Sanierung in der Dezember-Gemeinderatssitzung fassen.