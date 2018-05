Gar nicht glücklich sind einige bisherige Nutzer der Aktion „Essen auf Rädern“ in den Gemeinden Hoheneich, Hirschbach, Kirchberg und Waldenstein: Das Hilfswerk, das zuvor täglich warme Mahlzeiten aus regionaler Küche zugestellt hatte, stellte die Lieferungen mit Ende April ein. Als Ersatz wird die wöchentliche Zustellung tiefgefrorener Mikrowellen-Kost angeboten.

Ein NÖN-Leser aus Hohen eich hätte dazu einen „Aufschrei von oben“ erwartet, bei der Gemeindeführung sei erfolglos eine Ersatzlösung angeregt worden. „Was sollen unsere alten Leute, die teilweise nicht einmal eine Mikrowelle haben, nun machen?“, fragt er.

Die Hilfswerk-NÖ-Vizepräsidentin und Pürbacher Nationalrats-Abgeordnete Martina Diesner-Wais bedauert das Ende von „Essen auf Rädern“ in der bisherigen Form in den vier Gemeinden. Hilfswerk und auch die beteiligten Wirte, denen die Aktion eine gewisse Grundauslastung beschere, würden die Aktion gerne weiterführen, sagt sie. Nur: „Die Ehrenamtliche, die die etwa 30 Portionen bisher Tag für Tag ausgefahren hatte, brachte eine Wahnsinns-Leistung. Sie kann aber nach einem Unfall nicht mehr.“ Einen Monat lang sei nun vom Hilfswerk selbst ausgeliefert worden, die Suche nach einem ehrenamtlichen Ersatz habe auch in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Bürgermeistern kein Ergebnis gebracht, daher sei nur die Umstellung übrig geblieben.

Gibt es Ehrenamtliche, die helfen möchten?

Das Argument „keine Leute“ lässt der NÖN-Leser nicht gelten: „Dann müssen sie halt jemanden bezahlen. Es gibt auch genug Leute, die keine Arbeit haben…“ Diesner-Wais betont jedoch, dass das Hilfswerk für die Zustellung nur eine minimale Entschädigung für die Administration und den „mehr oder weniger ehrenamtlichen Fahrer“ bekomme. „Das Hilfswerk selbst könnte sich eine bezahlte Auslieferung nicht leisten.“

In ihrer Heimatgemeinde Schrems übernimmt den Transport genauso wie in Gmünd die Stadt und nimmt dafür auch einiges Geld in die Hand, „das sind uns die betroffenen Bürger wert“. In Hoheneich, Hirschbach, Kirchberg und Waldenstein hält sie eine Zustellung durch bezahltes Personal aufgrund der dann doch wenigen Empfänger von „Essen auf Rädern“ für schwer realisierbar.

Sie hofft immer noch auf eine Lösung durch einen oder mehrere Ehrenamtliche, die sich die Tätigkeit aufteilen. Interessierte melden sich bei Hilfswerk-Betriebsleiterin Sabine Gabler in Gmünd (Tel. 02852/53259).